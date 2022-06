Stefano De Martino gela Andrea Delogu: “Ora rischiamo il licenziamento”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Giugno 30, 2022 , in Musica

Il conduttore richiama la collega a Tim Summer Hits: “Così ci licenziano”

Apertura di puntata con il botto a Summer Hits. Marco Mengoni apre la notte di Roma da Piazza del Popolo, dove tantissimi grandi artisti italiani si sono ritrovati per regalare tanta bella musica alle centinaia e centinaia di spettatori accorsi al super evento Rai. Dopo la prima esibizione di Mengoni tocca all’ingresso in campo della coppia di padroni di casa scelti, ovvero Stefano De Martino e la bellissima Andrea Delogu che immediatamente provano a regalare qualche anticipazione ai telespettatori. Il presentatore partenopeo ha subito provato a scatenare la folla, chiedendo a gran voce al pubblico se avesse voluto scoprire alcuni dei nomi degli artisti pronti a salire sul palco: “Volete sapere chi ci sarà con noi? E io invece non ve lo dico”. Parte invece la raffica di nomi della Delogu che viene subito frenata dal conduttore: “Ora basta sennò ci licenziano”.

Andrea Delogu e la gag con la cantante sul palco: “Me la sto facendo addosso”

Dopo il simpatico siparietto tra Andrea Delogu e Stefano De Martino che hanno anticipato alcuni degli ospiti presenti in questa prima serata di Tim Summer Hits è arrivato il momento di una grande esibizione, ovvero quella della bravissima Alessandra Amoroso, che è salita sul palco di Piazza del Popolo dove ha cantato davanti agli spettatori che l’hanno osannata come non mai. Subito dopo la bella artista lanciata da Amici di Maria De Filippi ha ricordato la sua imminente avventura allo stadio San Siro di Milano, confessando: “Me la sto facendo addosso”.

Stefano De Martino scherza con la collega in diretta: “Stiamo preparando un gioco da un mese”

Proseguendo poi la puntata l’affiatata coppia formata da Stefano e Andrea ha ammesso che nelle scorse settimane si è concessa un divertente ripasso di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana: “Stiamo preparando un gioco da un mesetto, da quando prepariamo il Summer Hits, una sfida sui tormentoni che hanno segnato la musica” – hanno spiegato i due presentatori raccontando dunque anche un simpatico retroscena sul dietro le quinte del programma di Rai2 -.