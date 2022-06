Temptation Island, Filippo Bisciglia distrutto: “Mi fa tanto male non farlo”

Temptation Island non va in onda quest’anno: il conduttore a cuore aperto sui social

Dopo la decisione di non trasmettere il reality show estivo Temptation Island su Canale 5, a rompere il silenzio ci ha pensato Filippo Bisciglia. Il conduttore del programma prodotto da Maria De Filippi ha manifestato tutto il suo dispiacere sui social, tramite un video condiviso sul suo profilo Instagram. Le parole pronunciate a cuore aperto dal noto 45enne sono state le testuali: “Non vi nascondo che anche io alla fine di ogni puntata andavo a leggere i commenti e mi divertivo insieme a tutti quanti voi, dall’altra parte però sappiate che anche a me fa tanto male non farlo quest’anno“.

L’ex gieffino è grato al reality show estivo di Canale 5: “Ecco perchè ho quasi un milione di follower”

Nella giornata di oggi, Filippo Bisciglia noto al pubblico per essere un ex concorrente del Grande Fratello ma soprattutto aver condotto il reality show estivo in cui non mancano le tentazioni, ha fornito spiegazioni a tutti i suoi fan che continuano a chiedergli se il programma che solitamente lo vedeva al timone andrà in onda questa estate. Per iniziare il conduttore ha ammesso di essere diventato così popolare proprio per la conduzione del reality estivo che mette alla prova alcune coppie di fidanzati e su cui di recente è spuntato un retroscena clamoroso dietro la chiusura: “Allora questo è il periodo più o meno in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata, purtroppo quest’anno non sarà così, ho quasi un milione di follower e sicuramente l’ho raggiunto grazie a Temptation Island“. A questo punto ha ringraziato tutti coloro che non fanno altro che chiedergli spiegazioni: “Sto ricevendo tantissimi messaggi, mi scrivete perchè non ci sarà, perchè non ci dici nulla, sono qui a rispondervi adesso, ricevere i vostri messaggi mi fa tantissimo piacere, vuol dire che durante questi anni vi siete tanto affezionati a noi, vi siete divertiti a commentare le puntate”.

Filippo Bisciglia sdrammatizza: “Non posso far mancare questa frase in questa estate”

Il noto 45enne ha continuato il suo discorso, facendo sapere che sentirà sicuramente la mancanza di tutte le persone con la quale ha lavorato durante questi otto anni, dalla prima all’ultima: “Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo, eravamo una famiglia”, dopodichè ha sdrammatizzato: “Non posso far mancare questa frase in questa estate 2022, pensi che io abbia un video per te? Ho un video per te, oppure tutto questo è…finite voi la frase!”. Per concludere ha salutato i suoi numerosi follower: “Ciao ragazzi, tanto amore, tanta spiaggia, tanto sole, tanto mare, tanta vita, mi mancherete”.