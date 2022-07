Terra Amara: un colpo al cuore per Hilmaz e la vendetta contro Demir

Anticipazioni Terra Amara: cosa accadrà ad Hilmaz

Nelle puntate della prossima settimana Demir ordinerà a Gaffur di trovare Hilmaz ad ogni costo ma il servitore farà un buco nell’acqua. Infatti Hilmaz riuscirà a nascondersi grazie all’aiuto di Gulten e Nazire che provvederanno alle sue cure con la complicità di Sabahattin. Hilmaz, seppur con la febbre molto alta e moribondo, in un raro momento di lucidità, chiederà a Gulten se la sua amata Zuleyha si è sposata perché l’ha voluto lei o perché è stata costretta. Mentre Gaffur troverà dei documenti falsi dei due protagonisti della serie, Fekeli tornerà ad Adana dopo vent’anni di prigione. Infine Gulten si metterà nei guai perché a casa la attendono il suo futuro sposo e la famiglia ma lei, preoccupata per Hilmaz, non vuole lasciarlo da solo.

Demir su tutte le furie: lo scioccante incendio alle baracche

Tutti credono che ormai Hilmaz sia morto ma il suo corpo non viene trovato e così Demir inizia ad impazzire al pensiero che possa essere ancora vivo e tornare. Ordina dunque di cercarlo nel villaggio dove secondo lui lo stanno proteggendo. Qui nessuno parla e così Demir, in uno scatto d’ira, decide di dare a fuoco tutte le baracche nonostante molti cerchino di fermarlo e si mostrino delusi da ciò che è diventato. Intanto le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Fekeli metterà in salvo Hilmaz in quanto ormai lo reputa come suo figlio. Demir intanto confessa alla madre di aver appiccato lui il fuoco e Hunkar rimprovera i contadini per aver nascosto Hilmaz ma riesce a nascondere gli eventi a Zuleyha.

Uno shock per Hilmaz: la nuova vita della sua amata lo sconvolge

Alla tenuta arriverà Veli, il fratellastro di Zuleyha, che come sempre va alla ricerca di soldi. L’uomo arriverà a minacciare la ragazza e le ruberà alcuni gioielli. Preoccupata per la situazione Hunkar racconterà tutto a Demir che minaccerà l’uomo di non farsi vedere mai più. Infine la prossima settimana in Terra Amara, che cambia programmazione, Hilmaz riuscirà a guarire e si recherà alla tenuta per vendicarsi di Demir che ha appiccato l’incendio alle baracche. In quel momento però lo vede felice con Zuleyha e scopre che i due hanno un bambino e ne rimane sconvolto.