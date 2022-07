Terra Amara, cambia tutto: nuovo orario e programmazione stravolta su Canale5

La soap turca di Canale5 anticipa e fa slittare quella spagnola

Era da un po’ che Mediaset, e precisamente Canale5, non apportasse modifiche in corsa al palinsesto. Quest’anno ad essere ritoccata sarà la fascia del pomeriggio e dunque a vivere i cambiamenti saranno le varie soap straniere che ogni giorno si susseguono una dopo l’altra. Quello che però è una novità è che a differenza degli scorsi anni o di altri periodi i cambiamenti non verranno fatti per flop ma perché una delle soap sta avendo un ottimo successo. In particolare si tratta di Terra Amara, prodotto made in Turchia, che ogni giorno (è iniziata da pochissime settimane) sta ottenendo ottimi ascolti. Ecco dunque che da lunedì 25 luglio questa soap anticiperà di un’ora la propria messa in onda, precisamente alle 14:45, posizionandosi nella fascia più importante. La spagnola Un altro domani, invece, slitterà di un’ora e inizierà alle 15:45.

Non solo Terra: anche le altre soap pronte a vivere cambiamenti

Il palinsesto di Canale5 non vedrà soltanto l’anticipo della soap turca, promossa nella fascia subito dopo pranzo, e il posticipo di quella spagnola. Un altro cambiamento riguarderà Una vita che dall’1 agosto si prenderà una pausa. Al suo posto andrà in onda lo storico Beautiful che ovviamente si allungherà. Una vita però tornerà in onda lunedì 22 agosto. Il test del nuovo orario di Terra Amara probabilmente serve anche a capire chi possa essere l’erede di Una vita quando questa finirà, visto che mancano non molte puntate alla conclusione. Ad oggi la soap turca sembra la più probabile sostituta visti gli ottimi ascolti collezionati ogni giorno dove è arrivata a toccare anche il 22,5% di share.

Cosa succederà nelle prossime puntate della soap turca: tutte le anticipazioni

Adesso che è stato chiarito il nuovo assetto del palinsesto pomeridiano di Canale5 vediamo cosa accadrà prossimamente nella soap turca. Purtroppo gli eventi spiacevoli in Terra Amara si susseguiranno l’uno dopo l’altro, con diversi drammi per i protagonisti. Per prima cosa Zuleyha vivrà un pericoloso attentato e rischierà la vita. E ancora, continuerà l’infuocato triangolo che la vede al centro di Hilmaz e Demir Yaman. infine la ragazza dovrà fare i conti con la severa suocera Hunkar e tutta la servitù che la detesta.