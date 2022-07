Terra Amara raddoppia, Avanti un altro anticipa: stravolto oggi Canale5

Palinsesto daytime Canale 5 oggi rivoluzionato: la soap opera turca raddoppia

Il portale televisivo DavideMaggio.it ha da poco segnalato che oggi il palinsesto del daytime dell’ammiraglia Mediaset subirà un importante stravolgimento. Il motivo? In pratica alle 19.30 andrà in onda la conferenza stampa in cui Pier Silvio Berlusconi elencherà tutte le novità della prossima stagione Tv made in Mediaset. Per tale ragione il direttore di rete Giancarlo Scheri è stato costretto a fare dei cambiamenti. Difatti oggi pomeriggio non andrà in onda il consueto film d’amore, che verrà sostituito da due episodi della nuova soap opera turca Terra Amara partita proprio ieri (andrà in onda dalle 15.45 alle 18.20 circa).

Avanti un altro anticipa la messa in onda: oggi la puntata inizierà eccezionalmente alle 18.20

Le novità per quanto riguarda il palinsesto del daytime di oggi pomeriggio di Canale 5 non sono finite qua. Difatti anche le repliche del game show condotto da Luca Laurenti e Paolo Bonolis, il quale è sempre al centro del gossip, inizierà eccezionalmente alle 18.20 circa finendo una mezz’ora d’anticipo lasciando così spazio a Pier Silvio Berlusconi, che elencherà le novità della prossima stagione Tv di Mediaset. Ovviamente l’orario del TG5 non verrà toccato. Riepilogando, il pomeriggio di Canale 5 sarà così composto oggi: Beautiful alle 13.45 come sempre, alle 14.10 andrà in onda Una Vita e alle 14.45 Un altro domani. Subito dopo inizierà la soap opera turca Terra Amara fino alle 18.20 circa quando inizierà il popolare quiz. Alle 19.30 spazio all’editore.

Ecco tutte le novità della prossima stagione Tv di Mediaset: le anticipazioni

Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23 in onda oggi alle 19.30 circa su Canale 5 sono state svelate tutte le novità dei canali generalisti e tematici. In questa occasione si ricorda che Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che in primavera dopo tanta attesa andrà in onda il reality show La Talpa prodotto da Maria De Filippi. Poi ci sarà il ritorno in prima serata di Federica Panicucci alla guida di Back to school su Italia 1. Pio e Amedeo torneranno su Canale 5 con Emigratis e Felicissima sera. L’editore ha anche confermato ai giornalisti che Barbara d’Urso ha firmato il rinnovo del suo contratto.