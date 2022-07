Tina Cipollari fatta fuori da Uomini e Donne? Chi potrebbe sostituirla

Uomini e Donne, via la popolare opinionista? L’incredibile ultima indiscrezione

E’ finita da oltre un mese l’ultima edizione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse è stata Tina Cipollari, che non ha certo mai avuto problemi ad attaccare i vari protagonisti del dating, tra i quali Gemma Galgani, Ida Platano e Pinuccia. Spesso e volentieri ha fatto uscite molto forti che hanno indignato il pubblico a casa. E forse proprio queste sue uscite molto colorite potrebbero aver indotto la redazione a decidere di allontanarla dalla trasmissione. A rivelare questo clamoroso retroscena è stato il blog del noto settimanale di gossip Novella 2000:

“Girano diverse voci di corridoio sul fatto che ci sia la possibilità che Tina non venga riconfermata per la prossima stagione del dating show…”

Sarà vero?

Tina Cipollari via dal dating show? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto

Il portale del settimanale di gossip Novella 2000, dopo aver rivelato che pare girino diverse voci di corridoio sulla possibile non riconferma della popolare opinionista nella prossima edizione di Uomini e Donne, ha anche svelato un altro succoso retroscena. Di cosa si tratta? In pratica il sito web ha riportato di essere venuto a conoscenza che sarebbe già pronta la sostituta, che già in passato ha ricoperto quel ruolo nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi: Karina Cascella. In effetti forse quest’ultima potrebbe essere davvero l’unica a porter sostituire Tina, visto che ha sempre dimostrato di avere un bel caratterino. La Cipollari, che ultimamente è tornata ad attaccare Gemma Galgani, potrebbe seriamente perdere il posto?

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco quando è fissata la prima puntata della nuova edizione

In attesa di scoprire se tutti questi rumor sul futuro televisivo di Tina Cipollari si riveleranno vere o meno, si segnala finalmente quando tornerà in onda la nuovissima edizione del dating show su Canale 5: lunedì 12 settembre alle 14.45 come sempre. A rivelarlo è stata l’informatissima fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover. Ovviamente, neppure a dirlo, alla conduzione ci sarà sempre Maria De Filippi. Stando alle ultime indiscrezioni circolate online pare che le registrazioni dello show siano previste a fine agosto. E solo in questa occasione si scoprirà se sarà o meno riconfermata l’opinionista.