Tu si que vales 2022: quando inizia, cos’è successo nelle prime registrazioni

Anticipazioni Tu si que vales: ecco quando è stata fissata la data di inizio

A settembre tornerà il popolare show condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara ad illuminare il sabato sera di Canale 5. In giuria si segnala che non ci sarà nessuna novità. Difatti a giudicare i concorrenti in questa edizione ci saranno ancora Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, che rappresenterà il pubblico in studio chiamato a giudicare esibizione dopo esibizione. Dietro e davanti le quinte ci sarà Giulia Stabile. Ma quando inizierà la nuova edizione? Salvo colpi di scena la prima puntata dello show pare sia stata fissata per sabato 17 settembre 2022.

Giovannino grande protagonista della nuova edizione dello show: le ultime anticipazioni

Come molti sapranno bene le registrazioni di Tu si que vales sono già iniziate. E in base alle anticipazioni pubblicate in queste ultime ore da TvBlog.it nelle puntate della nuova edizione ci sarà un grande protagonista: il disturbatore di Sabrina Ferilli. Difatti pare che Maria De Filippi, la quale è al lavoro anche per la prossima edizione de La Talpa, abbia deciso di dare maggiore spazio a quest’ultimo dopo il grande successo ottenuto la scorsa edizione:

“Sarà sempre più presente nelle dinamiche della nuova edizione di questo spettacolo di varietà…”

Questa decisione farà felici anche i più piccoli, che tanto hanno apprezzato le gesta di quest’ultimo. Sicuramente Sabrina Ferilli invece sarà molto meno contenta, visto che da sempre è stata presa di mira dall’uomo.

Chi è Giovannino? Ecco chi si cela dietro la sua maschera

In tanti si staranno chiedendo chi è il disturbatore di Sabrina Ferilli a Tu si que vales. Come riportato dal portale Tv TvBlog.it quest’ultimo è un attore e cabarettista, il cui nome vero è Giovanni Iovino. In passato ha lavorato a diversi film, tra cui Pinocchio di Matteo Garrone. In questo lungometraggio ha interpretato Pulcinella. Giovannino per tanti anni è stato anche un animatore turistico. Nel suo passato ha recitato nella famosa serie Tv Gomorra (più precisamente nella terza edizione). Quest’ultimo cosa si inventerà per divertire il pubblico a casa? Chissà, intanto è certo che con la sua innata simpatia è riuscita a conquistare Maria De Filippi.