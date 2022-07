U&D, Camilla Mangiapelo glissa sulla rottura con Riccardo Gismondi: “Non parlo”

L’ex corteggiatrice sulla fine della relazione con Riccardo Gismondi: “Cosa personale e delicata”

Di recente Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, una storica coppia nata nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi nella stagione 2016/17 ha annunciato la rottura sui social. L’ex corteggiatrice nelle scorse ore ha rotto il silenzio rispondendo alle domande dei suoi fan, e a chi le ha chiesto per quale motivo lei e l’ex tronista si sono lasciati ha glissato:

“Questo è l’unico argomento di cui non parlerò mai. Non cambia ciò che ho già detto. La cosa è personale e delicata, nulla su cui potrei mai speculare”.

Camilla Mangiapelo dopo essere tornata single confessa: “Vivo emozioni contrastanti”

Nei giorni scorsi, è arrivato come un fulmine a ciel sereno il triste annuncio della fine della storia d’amore tra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. A comunicare la rottura è stata l’ex protagonista del trono classico con queste parole: “Da qualche giorno abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Non rinnego nulla di questi sei anni”. La ragazza poi è scesa nel dettaglio spiegando la ragione per cui si sono lasciati: “Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono”. L’ex corteggiatrice ancora una volta è stata sommersa di domande da parte dei suoi fan, e a chi ha voluto sapere come mai lei e l’ex tronista non stanno più insieme ha ribadito che i motivi della rottura rimangono personali. Poi ha fatto fatto sapere qual è il suo stato d’animo attuale:

“E’ una domanda complessa questa, potrei rispondere in mille modi diversi perchè vivo emozioni contrastanti. Sto riprendendo in mano la mia vita e ci vuole del tempo per ritrovare i propri equilibri. Ma sono molto fiera di me”.

La nota influencer sul tatuaggio in comune con l’ex fidanzato: “Resterà dov’è”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oltre a dare dei consigli su come superare le delusioni amorose ha detto di non avere alcuna intenzione di nascondere il tatuaggio hakuna matata fatto in comune con il suo ex fidanzato, con cui ha avuto una lunga relazione che sembrava procedere a gonfie vele: “Non sono solita rinnegare le cose che ho fatto, resterà dov’è“. L’influencer ha anche spiegato il significato di Mapina, il nome che ha sul suo profilo Instagram, svelando che è nato da un ragazzo che conosceva due sue compagne di classe.