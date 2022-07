Uomini e Donne, è finita tra Riccardo Gismondi e Camilla: il triste annuncio

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice fa un triste annuncio: “E’ finita con Riccardo Gismondi”

Si sono conosciuti anni fa nel dating show condotto e prodotto da Maria De Filippi. E per loro è stato subito amore a prima vista. Sembravano essere destinati a stare insieme per sempre, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Difatti i due si sono lasciati e a dare la triste notizia è stata proprio Camilla Mangiapelo nelle sue storie su instagram:

“Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa…”

Ovviamente la ragazza ha subito tenuto a chiarire di non avere la minima intenzione di rinnegare la loro lunga storia d’amore naufragata giorni fa: “Non rinnego nulla di questi sei anni…”

Camilla Mangiapelo svela il motivo per cui è finita con l’ex tronista: “Obiettivi diversi”

Ovviamente in tanti si staranno chiedendo il motivo per cui è finita tra Riccardo Gismondi e la popolare ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo ben 6 anni insieme. A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato sempre la giovane ragazza, che non ha nascosto ai suoi numerosi follower su instagram che purtroppo la loro storia è arrivata ad un vicolo cieco perchè hanno capito entrambi di avere obiettivi diversi nella vita:

“Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione…Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono…”

I fan ci sono rimasti molto male, anche perchè dopo così tanti anni pensavano che i due si sarebbero sposati al più presto.

Riccardo Gismondi e la ragazza hanno deciso di lasciarsi: parla lei

Camilla Mangiapelo ha poi concluso questo suo intervento su instagram non facendo mistero di star vivendo un momento davvero complicato della sua vita, chiedendo ai suoi tanti fan di non essere invadenti. Difatti la ragazza ha subito voluto chiarire che non fornirà ulteriori dettagli sulla fine della storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne:

“Spero che capirete che è un momento delicato e che i motivi che hanno portato alla rottura restano personali e come non abbia voglia di parlarne oltre…”

Insomma dopo tanti anni insieme anche questa coppia è scoppiata, con buona pace dei fan. Si segnala che al momento l’ex tronista non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito.