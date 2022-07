U&D, Marcello Messina criticato dopo una battuta: c’entra Armando Incarnato

L’ex cavaliere commenta lo sfogo di Armando Incarnato ironizzando: “Mamma mia ragazzi!!”

In questi giorni Armando Incarnato stufo di essere preso in giro per i suoi continui cambi look ha risposto lasciandosi andare a uno sfogo. A dire la sua ci ha pensato Marcello Messina, un ex cavaliere del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, che ha ironizzato con queste parole: “E’ proprio vero che a volte mi sembra di vivere su un altro mondo, un mondo tutto mio evidentemente. Mi domandavo perchè uno dovrebbe tagliari o colorarsi i capelli, uomo o donna che sia”. L’ex flirt di Ida Platano inoltre ha aggiunto: “Scopro che uno magari si taglia i capelli o magari si colora per altri motivi! Mamma mia ragazzi! Buona giornata!”.

Frecciata dall’ex flirt di Ida Platano al protagonista del trono over: “Ecco cosa non si può sentire”

Non sono passate di certo inosservate, le recenti dichiarazioni di Armando Incarnato sui social in merito ai suoi cambi look. In particolare il chiacchierato protagonista di Uomini e Donne ha fatto sapere che dietro a questo suo gesto c’è l’intenzione di non farsi riconoscere dalla gente. L’imprenditore napoletano di recente al limite della pazienza ha affermato infatti: “E’ semplice quando uno vuole stare per i c***i suoi, e non vuole essere riconosciuto ogni sette otto giorni cambia colore dei capelli, come una volta facevano quelli che andavano dai chirurghi per non farsi riconoscere”.

Nelle scorse ore non si è fatta attendere la reazione di Marcello Messina, noto al pubblico per aver frequentato Ida Platano. L’ex cavaliere del trono over ha ironizzato tramite diverse storie Instagram, e dopo essersi accorto di aver scatenato critiche ha replicato: “Viste le numerose polemiche create da una mia semplice battuta io mi riferivo solo al fatto che di solito uno dovrebbe tagliarsi o tingersi i capelli per un cambiamento personale, un taglio netto con il passato, per rimanere più fresco”. L’agente immobiliare di Torino ha aggiunto: “E ironizzavo sul fatto che non si può sentire che uno si tagli i capelli o se li vada a tingere per non essere riconosciuto, dipende poi chi lo dice, se lo dice Papa Francesco lo posso capire ma se lo dice mmm non lo posso capire”.

Retroscena su una lite a Uomini e Donne: la confessione choc di Marcello Messina

Nelle scorse settimane sempre l’ex protagonista del trono over, durante una diretta su Instagram si è lasciato andare a una confessione choc riguardo a una lite avuta con lo storico cavaliere napoletano: “C’è stata solo una volta che mi ha fatto salire il sangue al cervello, quando mi ha tirato la sedia dietro“. L’agente immobiliare sempre riferendosi al noto imprenditore ha aggiunto: “Per il resto poverino i primi tre mesi di trasmissione non ce la faceva proprio, era proprio nervoso. Io gli voglio bene, mi manca, forse però manco più io a lui!”.