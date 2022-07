Un altro domani, clamorose anticipazioni: Agustina muore e Sibebi rischia la vita

Scritto da Liliana Morreale , il Luglio 3, 2022 , in Soap

Anticipazioni soap spagnola di Canale5: Carmen sconvolta per la morte di Agustina

I telespettatori di Canale5 sono avvisati: nelle prossime puntate assisteranno ad un colpo di scena spiazzante e inaspettato. Dalle anticipazioni su Un altro domani, infatti, si apprende che una delle protagoniste, Agustina morirà. A fornire il clamoroso spoiler è il settimanale TeleSette che svela nel dettaglio cosa succederà alla donna. Andando con ordine com’è noto la donna è la tata di Carmen e per questo l’ha seguita nel suo viaggio in Guinea ma dopo qualche giorno accuserà un malore, le sue condizioni appariranno subito gravi e sarà necessario somministrarle delle medicine dopo giorni di angoscia la donna sembrerà sul punto di riprendersi e invece esalerà l’ultimo respiro tra le braccia di Carmen ma i colpi di scena non sono finiti qui.

Un altro domani spoiler nuove puntate, Agustina muore avvelenata: chi l’ha uccisa?

Distrutta dal dolore e affranta per la perdita di una persona cara, Carmen sospetterà che Agustina è stata uccisa e non si sia trattato di un malore. E a confermare i suoi sospetti e rivelare il nome del colpevole sarà poi la domestica Sibebi che appunto le dirà di aver visto la sua matrigna Patricia dare per ultima una medicina alla sua tata. Le anticipazioni sulle prossime puntate della soap svelano anche che la giovane affronterà la matrigna duramente e apertamente ma la Godoy negherà ogni suo possibile coinvolgimento ma Carmen continuerà ad essere certa che ci sia lei dietro la morte dell’amata tata.

Spoiler soap di Canale5: Sibebi sotto minaccia e rischia la condanna a morte

Le anticipazioni sulle nuove puntate di Un altro domani svelano che a sorpresa Sibebi ritratterà tutto rimangiandosi le accuse a Patricia e addossandosi la colpa della morte di Agustina. Il motivo dell’inspiegabile passo indietro si scoprirà nelle puntate più avanti. La domestica è sotto minaccia di Patricia la quale la costretta a ritrattare tutto. Sibebi ha una storia d’amore con una donna, relazione impensabile per quel tempo che se verrebbe scoperta potrebbe comportare la pena capitale. Insomma la domestica terrorizzata dall’idea di essere messa a morte si addosserà la colpa. Ma Carmen coso farà? Quando il padre crederà alla versione di Patricia e non alla sua se ne andrà di casa ma sarà determinata a rendere giustizia alla donna.