Un altro domani anticipazioni, Laura Ledesma assicura: “Julia vi sorprenderà”

Anticipazioni soap spagnola, l’attrice di Julia rivela: “Uscirà dal suo guscio”

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Un altro domani svelano che non mancheranno dei colpi di scena per le due protagoniste Carmen e Julia. E proprio l’attrice che impersona quest’ultima, Laura Ledesma ha fornito degli interessanti spoiler in un’intervista rilasciata a TvSoap rivelando come si evolverà il suo personaggio:

“Come avrete modo di vedere nelle puntate future, farà di tutto per uscire fuori dal suo guscio, anche se si caccerà in situazioni divertenti e imbarazzanti. Vi sorprenderà.”

Facendo un breve riassunto, la giovane infatti è molto impacciata e goffa e non ha mai preso decisioni in autonomia seguendo prima la madre Diana, lavora infatti nella sua azienda, e poi anche del fidanzato Sergio che stava per sposare prima di mandare all’aria tutto.

Un altro domani, Laura Ledesma ne è sicura: “Ecco cosa rende la soap interessante”

La particolarità della soap di Canale5 il cui titolo originale è Dos Vidas è quella di essere ambientata in due epoche diverse. La nostra con protagonista Julia, una ragazza insicura e confusa ma che puntata dopo puntata acquisterà maggiore autonomia. E quella di Carmen (Amparo Pinero) ambientata nella Guinea del 1950, all’epoca colonia spagnola. E Laura Ledesma su questa particolarità, sempre durante l’intervista al sito suddetto, ha svelato che la scommessa è stata vinta:

“Mischia le due epoche, c’è sia la commedia romantica attuale e sia il melodramma d’epoca rappresentato da Carmen. Questo rende la storia interessante. Sicuramente gli italiani entreranno in empatia con entrambe le ambientazioni.”

Anticipazioni Un altro domani: nuovo orario per la soap spagnola di Canale5

Nel frattempo da oggi, lunedì 25 luglio, la soap spagnola trasmessa da Canale5 va in onda in un nuovo orario. Infatti Mediaset ha deciso di stravolgere gli orari di messa in onda della soap pomeridiane e per quanto riguarda Un altro domani, prenderà il via non più alle 14.45 ma alle 15.45. Insomma la messa in onda slitterà di circa un’ora rispetto a quanto avvenuto finora. Riguardo invece alle anticipazioni sulle prossime puntate Carmen sarà messa in guardia da una donna misteriosa mentre Julia, non senza intoppi e imprevisti, cercherà di portare avanti la sua nuova attività.