Anticipazioni Un altro domani: Carmen messa in guardia da una donna misteriosa

Spoiler prossime puntate della soap spagnola: Carmen si avvicina a Victor, una donna la mette in guardia

Dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Un altro domani si scopre che ci saranno guai in vista per Carmen. Andando con ordine Patricia proporrà a Ventura di far avvicinare il figlio Victor a Carmen e consentire a Francisco di saldare l’enorme debito con lui. L’uomo accetterà a patto che il figlio entri in fabbrica. E così sarà perché Francisco lo promuoverà a vicedirettore nella produzione dei mobili di Kiros e ciò farà arrabbiare tantissimo la figlia. Le cose però prenderanno una piega diversa quando la giovane rimarrà incanta da un portagioie che il ragazzo le regalerà e deciderà di andare insieme a lui ad un’importante festa. I due si divertiranno tantissimo ma proprio quando sembrerà che tra i due possa nascere un’amicizia arriverà una misteriosa donna di colore a mettere in guardia Carmen.

Un altro domani, spoiler prossime puntate: Carmen difende a spada tratta Victor

Dagli spoiler sulle prossime puntate della soap spagnola di Canale5 si scopre che la donna misteriosa arrivata in Guinea metterà in guardia Carmen su Victor, descriverà il giovane come senza scrupoli ed avido di potere ed inviterà Carmen a stare lontana da lui se non vuole essere delusa. Tuttavia la figlia di Francisco non crederà alla donna, convinta che tutti anche lei stessa hanno un passato più o meno pulito difenderà a spada tratta il giovane. Le cose si complicheranno, però, perché il giovane sarà sempre più innamorata di lei mentre quest’ultima ama Kiros. Insomma, nelle nuove puntate della soap Mediaset nascerà un inaspettato triangolo che avrà dei risvolti inaspettati.

Anticipazioni soap di Canale5: un video di Julia diventa virale

Ritornando al presente, invece, Julia sarà vittima degli attacchi del web. Dagli spoiler sulle prossime puntate di Un altro domani, infatti, si scopre che l’avvio dell’attività della ragazza si rivelerà essere più difficile del previsto e, alla mancanza di ordini, si aggiungeranno le insicurezze della ragazza. Ma quando un suo video postato per sbaglio diventerò virale, la giovane vedrà la sua attività decollare con l’arrivo dei primi ordini.