Un posto al sole, retroscena di Peppe Zarbo su un collega: “Lui è…”

L’attore di Franco su Riccardo Polizzy Carbonelli: “E’ un signore e un grande amico”

Sul set di Un posto al sole è nata una grande amicizia tra Peppe Zarbo e Riccardo Polizzy Carbonelli che interpretano rispettivamente Franco Boschi e Roberto Ferri, due pezzi da novanta della soap più longeva della televisione italiana. Per l’attore di Franco l’amicizia ha un valore enorme. Dice sempre quello che pensa a costo di turbare un amico ma non dà mai pugnalate alle spalle e non tradisce. Zarbo spende parole di stima e affetto per il suo amico sulle pagine di TeleSette:

“Riccardo è un signore, un uomo d’altri tempi: simpatico, educato, galante, gentile, una fucina continua di battute. E’ sempre sul pezzo e non si ferma mai”.

Questa è una cosa che gli invidia. E poi lavorare con attori bravi come lui stimola a fare di più e a dare il meglio di sè.

Peppe Zarbo sull’attore di Roberto: “Con questo ruolo ha fatto un grande lavoro”

L’attore di Franco Boschi racconta che quando Riccardo Polizzy Carbonelli arrivò sul set di Un posto al sole la prima volta, mingherlino e biondino, era molto curioso di vederlo all’opera:

“Poche battute e mi sono accorto di avere di fronte a me un attore straordinario. Ha fatto un gran lavoro con il ruolo di Roberto Ferri. Il suo è un personaggio faticoso, molto recitato”.

Nonostante il personaggio di Ferri sia il cattivo della soap è riuscito a farsi amare dal pubblico. In futuro Boschi e Ferri s’incontreranno di nuovo nella soap? Al momento non è dato saperlo.

L’augurio dell’attore di Franco di Un posto al sole al collega di set: “Spero di vederlo al cinema”

Peppe Zarbo fa un augurio speciale al suo amico e collega Riccardo Polizzy Carbonelli: “Spero di vederlo presto in un bel ruolo al cinema insieme a sua moglie Marina, anche lei attrice bravissima, magari in una pellicola prodotta da me”. Intanto le anticipazioni della soap dal 25 al 29 luglio rivelano che Franco dovrà fare i conti con un grande senso di colpa: c’entrano Nunzio e Chiara. L’appuntamento con Upas è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3.