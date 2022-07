Un posto al sole: Alex Belli entra nel cast? “Ne riparliamo a settembre”

L’ex gieffino sulle voci che lo vogliono nel cast della soap di Rai3: “Ora no”

Le puntate di Un posto al sole che stanno andando in onda in questi giorni stanno lasciando i telespettatori di Rai3 con il fiato sospeso: Raffaele è stato minacciato pesantemente dai camorristi, lui e la sua famiglia sono in grave pericolo. I fan del portiere di Palazzo Palladini temono per la sua sorte: morirà? Attori e sceneggiatori hanno la bocca cucita ma, a quanto pare, Patrizio Rispo non ha nessuna intenzione di lasciare la soap in cui recita da ben 25 anni. Sembrerebbero quindi prive di fondamento le voci che si stanno rincorrendo da qualche settimana sull’ingresso di Alex Belli nel cast della soap al posto di Rispo. Belli, contattato dal settimanale Nuovo Tv, ha spiegato che le soap non sono un capitolo chiuso per lui ma, dice,

“al momento nella mia vita non ci sono né Il paradiso delle signore né Un posto al sole. Ne riparliamo a settembre”.

Niente vacanze per Alex Belli: “Sarò in giro per l’Italia con la mia band”

Alex Belli, che ha recitato in Centovetrine dal 2010 a 2016, non esclude di tornare a recitare in una soap ma al momento non c’è niente in ballo. Cosa succederà a settembre? L’attore, in ogni caso, dice di ammirare molto i colleghi di Un posto al sole. In questi giorni si sta godendo il sole di Mykonos con la dolce metà Delia Duran ma non ha altri viaggi in programma. Rivela l’attore a Nuovo Tv:

“Per me niente vacanze, sto lavorando come un matto. Sarò in giro per l’Italia con la Alex B Band. Un one man show dove canto, suono la chitarra e il piano e intrattengo gli spettatori”.

Un posto al sole anticipazioni: nuovi colpi di scena in arrivo

In attesa di scoprire se Alex Belli prima o poi entrerà nel cast della soap di Rai3, nelle nuove puntate ci sarà un susseguirsi di colpi di scena. Ornella farà una scoperta shock che la farà allontanare da Raffaele, Rossella rifiuterà la proposta di Riccardo di andare a convivere, Nunzio vivrà un grande dolore. Questo e tanto altro nei prossimi episodi della storica soap opera.