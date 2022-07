Un posto al sole: Ornella fa una scoperta shock, Rossella delude Riccardo

Ornella fa una scoperta sconvolgente: il marito l’ha tradita?

Le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini continuano ad appassionare i telespettatori di Rai3. Cosa succederà nelle puntate di Un posto al sole dal 18 al 22 luglio? Le anticipazioni rivelano che Eugenio Nicotera, grazie alle informazioni di Tregara, cercherà di dare il colpo di grazia al clan Argento. Il magistrato continuerà a mostrarsi freddo e scostante con la moglie Viola. Lara rientrerà da Procida sconfitta e delusa ma determinata a portare avanti il suo piano per vendicarsi di Ferri e Marina che sembrano essersi ritrovati. Nunzio continuerà ad insistere con Franco affinché gli procuri i documenti falsi per partire. Ma Boschi potrebbe scontrarsi con qualcuno che non sarà d’accordo con il suo modo di agire. Ornella scoprirà che Raffaele negli ultimi tempi si è avvicinato pericolosamente ad Elvira: l’ha tradita? Mariella si convincerà di stare antipatica ad Angela e Serena a causa di un malinteso.

Anticipazioni Upas, prossima settimana: Riccardo fa una proposta a Rossella

Nelle puntate della soap di Rai3 della settimana prossima Riccardo chiederà a Rossella di andare a convivere ma la giovane dottoressa risponderà in maniera inaspettata deludendo Crovi. Il piccolo malinteso tra Mariella e Serena farà scontrare le due donne. Si avvicinerà il giorno della partenza per Nunzio e Chiara. Faranno credere a tutti di partire per una breve vacanza. La scoperta di Ornella su Raffaele ed Elvira creerà una profonda frattura nella coppia. Clara scoprirà i risultati del suo esame di maturità. Ferri e Marina torneranno a Napoli ignari della vendetta di Lara (l’attrice che la interpreta ha raccontato un brutto episodio

del suo passato).

Un posto al sole, trame prossimi episodi: Katia convincerà Chiara a non partire?

Le anticipazioni dei nuovi episodi della storica soap di Rai3 rivelano che Katia prima proverà a convincere Nunzio a non partire con Chiara e poi lancerà un appello disperato alla ragazza perché non trascini con sè il figlio. La Petrone ascolterà il suo consiglio? In vista delle vacanze crescerà la gelosia di Manuela nei confronti di Susanna che ha iniziato il tirocinio in procura. L’appuntamento con Upas è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3.