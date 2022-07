Un posto al sole: l’attrice di Lara racconta un brutto episodio del suo passato

Chiara Conti rivela il suo dramma: “Sono stata aggredita da uno sconosciuto nella stanza di un hotel”

Un posto al sole è la soap più longeva della televisione italiana, va in onda da ben 25 anni. Tanti sono gli ingredienti del successo: le storie sempre più avvincenti, il susseguirsi di incredibili colpi di scena, la credibilità degli attori e l’attinenza all’attualità. Da circa due anni è entrata a far parte del cast Chiara Conti che interpreta Lara Martinelli, l’amante di Roberto Ferri e l’antagonista di Marina Giordano. L’attrice ha raccontato più volte un episodio drammatico che le è capitato 5 anni fa. Nelle sue dichiarazioni riportate sul settimanale Tv Mia si legge:

“Cinque anni fa la mia vita è cambiata: mentre mi trovavo in un albergo sono stata aggredita da uno sconosciuto che ha tentato di violentarmi, mi sono salvata per un soffio”.

L’uomo che l’ha aggredita è stato condannato a 5 anni di prigione.

L’attrice di Lara di Upas: “Questo personaggio è stato la mia salvezza”

Chiara Conti, dopo questo episodio traumatico, è andata in crisi e non riusciva più a lavorare. Si legge sempre nelle dichiarazioni riportate su Tv Mia:

“Ho fatto un anno e mezzo di psicoterapia. Poi, nel 2020, è arrivata la parte di Lara Martinelli in Un posto al sole e ho ritrovato la serenità. Occupare la mente per interpretare un ruolo così gratificante mi ha aiutato, posso dire che la sensuale Lara è stata la mia salvezza”.

L’attrice dice di essere molto diversa dal suo personaggio che nella soap di Rai3 è una femme fatale però la diverte perché è una donna che lotta per ottenere quello che vuole.

Un posto al sole anticipazioni: Lara continua ad ingannare Roberto Ferri

Nelle puntate della storica soap di Rai3 che stanno andando in onda in questi giorni (QUI le anticipazioni della prossima settimana) Lara ha perso il figlio che aspettava da Roberto ma non l’ha detto a nessuno. Sta facendo finta di essere ancora incinta. Le anticipazioni rivelano che architetterà un piano crudele per mettere fuori gioco la domestica Silvana che potrebbe scoprire il suo indicibile segreto. La spunterà o Ferri scoprirà che l’ha ingannato e si vendicherà?