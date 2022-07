Un posto al sole, Raffaele confessa la verità: conseguenze drammatiche

Raffaele ha un duro confronto con Eugenio: cosa succederà ora?

Le puntate di Un posto al sole che stanno andando in onda in questi giorni stanno tenendo i telespettatori di Rai3 con il fiato sospeso per le sorti di Raffaele. Il simpatico portiere di Palazzo Palladini ha perso il sorriso da quando è stato minacciato dai camorristi. Lello Valsano lo ha ricattato chiedendogli di frugare nel computer del genero, il magistrato Eugenio Nicotera, per rubare delle informazioni importanti. Se non lo farà si vendicheranno sulla sua famiglia. Negli episodi della soap di Rai3 Raffaele, sorpreso da Viola, le ha dovuto raccontare tutta la verità ma l’ha scongiurata di non dire niente al marito. Le anticipazioni della soap della prossima settimana rivelano che, però, il portiere racconterà ogni cosa ad Eugenio che rimarrà senza parole. L’uomo si sentirà sempre più solo e non mancheranno le tensioni familiari.

Anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana: Eugenio e Viola in crisi

Nelle puntate della soap di Rai3 dall’11 al 15 luglio Susanna inizierà il tirocinio in Procura e si ritroverà faccia a faccia con Nicotera. L’uomo diventerà sempre più freddo e scostante verso la moglie Viola. Dopo la resa dei conti Raffaele sarà dilaniato dai sensi di colpa. Intanto Alberto inizierà a nutrire dei sospetti sul pentito che collabora con il magistrato antimafia. Riccardo, oberato dal lavoro, chiederà aiuto a Rossella ma un atteggiamento del dottore la farà irritare. Nunzio sarà sempre più convinto della sua decisione: fuggirà con Chiara! Samuel scoprirà le intenzioni dell’amico? Lara andrà avanti con il suo piano.

Upas, anticipazioni nuovi episodi: Tregara viene aggredito in carcere

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Eugenio cadrà nello sconforto quando verrà raggiunto dalla notizia che Tregara è stato aggredito in carcere: la sua famiglia è in pericolo? Questo avvenimento farà salire la tensione tra Clara e Alberto. Intanto arriverà il momento di confronto tra Marina e Roberto a Procida ma Lara si metterà sulle loro tracce e potrebbe mandare a monte i piani di Ferri. L’appuntamento con la storica soap è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3.