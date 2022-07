Una Vita, svelato il punto debole di Dori. L’attrice: “Manca di onestà”

Attrice di Una Vita confessa: “Il punto debole del mio personaggio è la mancanza di onestà”

È entrata nel cast della soap opera spagnola da poco l’attrice di Dori Navarro che nella telenovela è l’infermiera personale di Felipe Alvarez Hermoso. Grazie a lei l’avvocato di Acacias 38 si riprenderà gradualmente, dopo l’attentato avvenuto cinque anni prima e l’omicidio di Natalia. L’infermiera però nasconderà non pochi segreti e a rompere il silenzio è stata proprio l’interprete spagnola che sulle pagine di Vero tv ha raccontato:

“Il suo punto debole è la mancanza di onestà in alcuni momenti della sua vita”.

Ha ammesso però che questo modo di agire è motivato sempre da un fine “lecito e comprensibile”. L’attrice ha svelato che il suo personaggio ha “due facce” e non sempre si mostra com’è realmente. “Poco a poco si scopriranno più cose su di lei” ha anticipato, sottolineando poi:

“Verranno fuori tanti dettagli sul suo passato e sulla sua vita personale e professionale”.

Tutto ciò definirà meglio la nuova arrivata in Calle Acacias.



Leonor Martin rompe il silenzio: “Ecco con chi non andrà mai d’accordo Dori”

Se con Felipe, dopo i problemi iniziali, si arriverà a un feeling inaspettato, con il personaggio di Ignacio Quiroga la bella infermiera di Acacias non avrà mai un buon rapporto a Una Vita. L’attrice ha infatti confessato: “Mette in discussione i suoi metodi alternativi, lontani dalla medicina tradizionale, e le cose non andranno meglio”. Al contrario l’infermiera di Felipe stringerà un ottimo rapporto con Lolita e gli altri residenti della soffitta. Intanto l’artista sta lavorando a un programma in Spagna che la vedrà in veste di conduttrice.

Una Vita, attrice di Adoracion Navarro ammette: “Mi rispecchio molto nel mio personaggio”

Nonostante i tanti segreti che colorano la sua vita e il suo passato, l’infermiera di Felipe è una donna appassionata votata al lavoro e al prossimo. La sua interprete, Leonor Martin, ha ammesso di rispecchiarsi in alcuni aspetti caratteriali del suo personaggio, confessando: “Anche io sono una persona curiosa, mi piace studiare ciò che mi appassiona”. Inoltre proprio come la Navarro anche lei nella vita quotidiana è un’ottima ascoltatrice. Intanto presto nella soap opera spagnola ci sarà la resa dei conti per un personaggio e gli equilibri in Calle Acacias saranno destinati a cambiare ancora una volta in modo imprevedibile.