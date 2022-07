Una Vita, arriva la resa dei conti: Genoveva messa all’angolo, Aurelio…

Anticipazioni prossime puntate: Aurelio scopre chi ha ucciso la sorella e medita la vendetta

Ancora tranelli e colpi di scena nelle nuove puntate di Una Vita. La soap opera spagnola, in onda tutti i giorni su Canale5, terrà il pubblico con il fiato sospeso per via del rapporto sempre più teso tra Genoveva Salmeron e il consorte. Proprio così! La coppia infatti continuerà ad avere dei problemi, le bugie, i sotterfugi e le trame sottese faranno in modo che i due soci inizino a sospettare l’uno dell’altra. Le anticipazioni della prossime puntate della telenovela svelano che il Quesada arriverà a scoprire che dietro la morte di Natalia si nasconde proprio la moglie. La dark lady infatti aveva pagato una persona in carcere per togliere di mezzo la sorella del marito. Gli spoiler dei prossimi episodi svelano che il messicano arriverà ad affrontare a viso aperto la moglie e la minaccerà con una pistola pronto per vendicarsi. Ucciderà la dark lady? Oppure la Salmeron troverà il modo di sfuggire a un triste destino anche questa volta? Quel che è certo è che la donna si troverà con le spalle al muro.



Anticipazioni Una Vita, Genoveva Salmeron ha un asso nella manica: cosa succederà nelle nuove puntate

Le anticipazioni della telenovela di Canale5 svelano però che la dark lady non si farà prendere alla sprovvista. Diventata ormai molto sospettosa riguardo al marito, soprattutto dopo l’arrivo ad Acacias di Valeria e David, la donna ha iniziato ad indagare sulla coppia e su Rodrigo (il vero marito della Cardenas). Entrata in possesso di una lettera dell’uomo, la dark lady tramerà di nascosto contro Aurelio e riuscirà con la sua astuzia a farlo cadere in trappola. Proprio così! Nelle prossime puntate della telenovela infatti, dopo essere stata scoperta, verrà minacciata dal marito che le punterà una pistola alla tempia. A quel punto però la dark lady, che metterà a segno un piano diabolico, tirerà fuori il suo asso nella manica: dirà di essere in possesso delle foto che ritraggono il Quesada intento a pugnalare Anabel. Scatti che se resi pubblici rovinerebbero il messicano.

Spoiler nuovi episodi telenovela Canale5: Genoveva e Aurelio stringono un accordo

Spiazzato dalla moglie, il Quesada deciderà di mettere da parte la sua vendetta nelle prossime puntate di Una Vita. La coppia finirà per stringere un nuovo accordo e il messicano si troverà costretto a svelare alla consorte tutta la verità su Valeria, David e Rodrigo. Presto però in Calle Acacias il sangue continuerà a scorrere. Non resta che stare sintonizzati!