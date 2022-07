Choc a Unomattina, Soave e Ossini: “C’è stata un’inquietante scoperta”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Luglio 25, 2022 , in Personaggi Tv

Svolta nel caso di Emanuela Orlandi: le ultime novità oggi in diretta a Unomattina Estate

Si è chiusa con un collegamento di Pietro Orlandi la puntata di oggi, lunedì 25 luglio 2022, del programma condotto da Maria Soave e Massimiliano Ossini, i quali hanno dedicato gli ultimi minuti della diretta su Rai1 alla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne vaticana sparita nel nulla da Roma a giugno del 1983. Trentanove anni dopo, come la giornalista ha sottolineato, potrebbe essere arrivata una svolta nelle indagini, forse capace di fare finalmente luce su quello che è senza dubbio uno dei casi di cronaca nera più importanti di sempre: “E’ stata fatta un’inquietante scoperta con l’apertura di una tomba al Verano” ha anticipato la Soave, dando poi la parola al fratello della ragazza scomparsa, appunto Pietro.

Unomattina Estate, le dichiarazioni di Pietro Orlandi: “Abbiamo scritto a Papa Francesco”

Ai microfoni della trasmissione di Massimiliano Ossini e Maria Soave (tornati in onda dopo lo stop dei giorni scorsi) il fratello di Emanuela Orlandi ha raccontato di aver scritto, tramite il suo legale, a Papa Francesco nel mese di gennaio scorso, comunicandogli la scoperta di nuovi elementi forse in grado di fare luce sul caso. A sorpresa, il Papa gli ha risposto incitandolo a soppottorre alle autorità vaticane gli elementi in questione. Purtroppo, essendo rimasti solo pochi minuti a disposizione prima della fine del programma, il collegamento ha avuto una durata molto breve ma i conduttori hanno promesso che domani si riparlerà con più calma del caso: “E’ stata smurata una tomba” ha quindi precisato Maria Soave, concludendo:

Chissà, ora, quale scenario potrebbe aprirsi su questo giallo per riuscire magari ad arrivare finalmente alla verità.

Domani si tornerà sul caso Orlandi con le rivelazioni dell’ospite di Unomattina Estate

Ma quale tomba è stata aperta? Dalle testate giornalistiche che stanno riportando la notizia nelle ultime ore, apprendiamo che si tratta di quella di Katy Skerl, una diciassettenne uccisa nel 1984. Nel 2013 un uomo noto alle indagini ha dichiarato che tra la sparizione di Emanuela e la morte di Katy c’era un collegamento: macabra scoperta, però, oggi, con la tomba di Katy trovata vuota. I dettagli domani a Unomattina.