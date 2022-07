Commozione a Unomattina Estate, Maria Soave: “È scomparso prematuramente…”

Maria Soave ricorda Rossano Rubicondi: “Lui, come Ivana Trump, è scomparso prematuramente”

Lunga pagina dedicata a Ivana Trump nella puntata di Unomattina andata in onda oggi, lunedì 18 luglio 2022, dove la padrona di casa ha ospitato una scrittrice e una giornalista, con le quali ha parlato, appunto, della prima moglie di Donald Trump, scomparsa improvvisamente giovedì scorso. Ivana, come tutti ricordano, è stata sposata anche con un italiano, Rossano Rubicondi, morto lo scorso anno a causa di un brutto male. “Anche Rossano purtroppo è morto prematuramente” ha commentato Maria Soave, mandando in onda alcune immagini dell’ex modello con Ivana, poi commentate dalle sue ospiti.

“Grande dolore per Ivana Trump la morte di Rossano Rubicondi”, parla la conduttrice di Unomattina

“La morte prematura di Rossano è stata motivo di grande dolore per Ivana” ha detto successivamente Maria Soave, cedendo la parola alla collega Candida Morvillo, intervenuta tramite collegamento, la quale ha dichiarato:

Rubicondi non aveva detto a nessuno della sua malattia nell’ultimo anno, non lo sapevano neanche i suoi genitori, ma Ivana lo sapeva ed è stata l’unica a rimanergli sempre accanto.

“Ivana ha vissuto la malattia di Rossano in prima persona, prendendosi cura di lui” ha detto inoltre la Morvillo, continuando: “Lo ha anche aiutato economicamente ed ha mantenuto per lui sempre un grande affetto”.

Unomattina Estate, l’ospite di Maria Soave: “Ecco in cosa si sono riconosciuti Ivana e Rossano”

“Rossano era esuberante, come lo era anche Ivana: in questo si erano riconosciuti” ha dichiarato subito dopo Candida Morvillo ai microfoni del programma condotto da Maria Soave, nel corso del quale si è parlato anche dei risultati dell’autopsia eseguita sul corpo della donna nei giorni scorsi. Candida Morvillo ha poi concluso definendo “due grandi avventurieri” Ivana Trump e Rossano Rubicondi, aggiungendo:

Entrambi si inventavano la vita, amavano apparire ma amavano molto anche fare. Sono rimasti uniti fino alla fine.

“Mantenendo ottimi rapporti con Rossano, Ivana ha tenuto vivo anche il suo legame con l’Italia” ha dichiarato in conclusione la giornalista, al termine di un servizio nel quale i telespettatori di Unomattina Estate hanno potuto vedere anche i due mariti precedenti che la donna ha avuto sempre in Italia, uno dei quali è scomparso purtroppo in un tragico incidente stradale avvenuto nel 2005. “Ivana ha amato moltissimo l’Italia e gli italiani, avendo avuto tre amori nel nostro Paese”. Lo spazio si è concluso con la messa in onda di alcune immagini televisive di Rossano e Ivana in un famoso programma Rai condotto da Simona Ventura.