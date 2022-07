Maria Soave, parole di dolore a Unomattina: “Morta per un incidente in casa…”

A Unomattina Estate il ricordo di Ivana Trump: “E’ morta a causa di un incidente domestico”

Ha lasciato sgomenti milioni di americani ma anche gli italiani la morte improvvisa di Ivana Trump avvenuta giovedì: proprio a lei nella puntata di oggi, lunedì 18 luglio 2022, del contenitore del mattino di Rai1, Maria Soave ha dedicato uno spazio con alcuni ospiti, spiegando

E’ scomparsa a causa di un incidente domestico, lo ha stabilito l’autopsia, eseguita perchè ci sono stati dei dubbi sulla natura del suo decesso.

“Ivana è morta per una caduta accidentale dalle scale” ha asserito la giornalista, ricordando poi il passato della donna: “Era un’ex modella cecoslovacca […] alla fine è diventata famosa in tutto il mondo”.

Maria Soave e la morte di Ivana Trump: “Si sono rincorse varie ipotesi, ma…”

La conduttrice di Unomattina Estate ha spiegato inoltre che si sono rincorse varie voci sul decesso dell’ex moglie di Donald Trump, per via delle dichiarazioni di alcuni conoscenti i quali hanno raccontato di averla vista molto stanca ultimamente, mentre altri pare abbiano detto che fosse invece in perfetta forma. Intervendo tramite collegamento, Candida Morvillo ai microfoni del programma del mattino di Rai1, commentando appunto i risultati dell’autopsia eseguita sul corpo di Ivana, ha dichiarato:

Era giovane, aveva 73 anni, stava molto bene. La sera prima che morisse è stata vista in un ristorante italiano e stava benissimo.

La giornalista ha poi aggiunto: “Era ancora una grande animatrice di eventi e anche di beneficenza. Con la sua morte si è pensato ad un giallo ma è stata solo una caduta dalle scale”.

“Ferite al torace e al dorso”, le parole dell’ospite di Unomattina sulla morte di Ivana Trump

L’ospite di Maria Soave ha rivelato anche alcuni dettagli sull’autopsia della prima moglie di Donald Trump, parlando di una serie di ferite al torace e al dorso provocate, appunto, dalla caduta dalle scale che le è stata purtroppo fatale. La giornalista ha infine sottolineato che la vita di Ivana è stata talmente piena di amori, passioni e ricchezze, che inevitabilmente, vista la morte tragica, si è pensato ad un giallo, ad un omicidio o a un suicidio. “Lei, però, era talmente piena di vita che le persone che la conoscevano bene hanno subito escluso queste ipotesi” ha concluso subito dopo. Prima di chiudere lo spazio e dare la linea al collega Massimiliano Ossini (sul quale ha rotto il silenzio spiegando come sono i loro rapporti), la Soave ha invece posto l’attenzione su come Ivana abbia perdonato l’ex marito Donald ricucendo con lui un legame affettivo.