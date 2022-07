Unomattina, le parole drammatiche di Maria Soave: “Ha perso la vita…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Luglio 19, 2022 , in Personaggi Tv

A Unomattina Estate il ricordo della strage di via d’Amelio nel giorno del trentesimo anniversario

“Oggi è un giorno importante” sono state le parole con le quali la conduttrice di Unomattina Estate nella puntata andata in onda oggi, martedì 19 luglio 2022, ha introdotto lo spazio dedicato alla strage di via d’Amelio, nella quale trent’anni fa è stato ucciso a Palermo il giudice Paolo Borsellino assieme a cinque persone che facevano parte della sua scorta.

Una Fiat 126 con 90 chili di esplosivo è stata fatta saltare in aria […] E’ stata una strage di mafia che ha sconvolto l’Italia

ha detto la giornalista, continuando: “Sconvolte anche le istituzioni, le persone e i familiari di chi ha perso la vita”.

Maria Soave: “Ogni 19 luglio l’Italia ricorda con dolore quello che è successo a Palermo”

“Ogni anno il 19 luglio gli italiani e i familiari delle vittime ricordano con dolore ciò che è accaduto a Palermo quel giorno” ha asserito inoltre la conduttrice di Unomattina, continuando:

Noi oggi vogliamo rivedere con voi come il TG1 del 19 luglio 1992 ha dato la terribile notizia…

La regia ha quindi trasmesso un video tratto da un’edizione straordinaria del telegiornale del primo canale in onda in quel drammatico giorno, poche ore dopo la tragedia avvenuta, lo ricordiamo, a metà pomeriggio. Solo poco prima delle 18.00, però, si è avuta la conferma che tra le vittime c’era il magistrato Paolo Borsellino.

“La strage di via d’Amelio 57 giorni dopo quella di Capaci”, le parole di Maria Soave

“L’Italia quel giorno è ripiombata nel terrore e nella paura 57 giorni dopo la strage di Capaci” ha commentato alla fine del video la conduttrice di Unomattina Estate. La giornalista (che ieri ha dedicato un’ampia pagina alla morte di Ivana Trump) ha infine posto l’attenzione sull’agitazione e la concitazione di quelle ore tremende e la difficoltà dei giornalisti nel dare le notizie che, almeno inizialmente, arrivavano in modo frammentario e poco preciso. Sempre da un’edizione straordinaria del TG1 del 19 luglio di trent’anni fa oggi a Unomattina sono state trasmesse alcune immagini registrate proprio sul luogo dell’attentato, in cui si vedevano le auto ancora in fiamme. Scene terribili, rimaste purtroppo impresse nella memoria degli italiani.