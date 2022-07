Morte Raffaella Carrà, oggi l’anniversario: cambiano i palinsesti della Rai

Un anno fa la scomparsa improvvisa della grande conduttrice: per lei oggi tanti omaggi in tv

E’ trascorso già un anno dalla morte di Raffaella Carrà, scomparsa dopo una lunga malattia il 5 luglio del 2021. E oggi, in occasione del primo anniversario dal suo addio, le reti Rai hanno in cantiere alcuni speciali a lei dedicati, iniziati in realtà l’altro ieri in seconda serata su Rai1 con lo speciale TG1 curato da Adriana Pannitteri. I nuovi omaggi non saranno solo oggi, proseguiranno infatti fino a sabato: scopriamo quali sono. Poco dopo le 15.00 su Rai3 questo pomeriggio verrà proposto un appuntamento di A raccontare comincia tu, l’ultimo programma che Raffaella ha condotto prima di ammalarsi: nel dettaglio, verrà ritrasmessa la puntata con protagonista Luciana Littizzetto.

Raffaella Carrà, oggi il suo ricordo in tv: gli altri omaggi previsti sulle reti della Rai

Della conduttrice di Carramba oggi si parlerà anche su Rai Storia: come apprendiamo dal sito della Repubblica, a partire dalle 13.00 è previsto infatti lo speciale Raffaella in bianco e nero-Dagli anni ’60 al 1970, mentre alle 19.35 sul medesimo canale andrà in onda Pronto Raffaella: il debutto di una rivoluzione. Gli omaggi proseguiranno all’inizio della serata, su Rai1, con una puntata speciale di Techetecheté della quale abbiamo già scritto giorni fa, quando abbiamo parlato anche dello speciale TG1 di domenica sera.

I programmi in ricordo di Raffaella Carrà previsti per i prossimi giorni

Come anticipato all’inizio dell’articolo, anche nei prossimi giorni ci saranno programmi dedicati alla conduttrice scomparsa un anno fa. Domani su Rai Storia alle 19.35 verrà trasmesso A raccontare finisce lei: Le interviste Rai a Raffaella Carrà, speciale al quale seguirà, alle 21.20, una puntata di Storie della Tv proprio sulla regina del Tuca Tuca. Appuntamenti su Rai Storia anche alle 13.00 di giovedì, venerdì e sabato, rispettivamente Raffaella Carrà ma che sera, Mille milioni per Raffaella Carrà e Milleluci su Raffaella Carrà. Infine, segnaliamo che su Rai Play sono disponibili storici programmi della Carrà come Carramba e molti altri.