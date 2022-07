Unomattina, grande emozione per Soave e Ossini: “Sono passati quarant’anni…”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Luglio 11, 2022 , in Personaggi Tv

Unomattina Estate: il ricordo di Paolo Rossi e la vittoria ai Mondiali dell’82

Esattamente oggi si celebrano i 40 anni dello storico trionfo dell’Italia ai Mondiali spagnoli del 1982. Gli Azzurri, allora allenati dal CT Bearzot, si laurearono campioni del mondo facendo segnare un’impresa che ancora oggi viene ricordata con grande entusiasmo ed emozione. Oggi anche Unomattina estate con la coppia di conduttori formata da Marina Soave e Massimiliano Ossini ha voluto ricordare la vittoria storica della Nazionale italiana di calcio, celebrando l’evento nel giorno della speciale ricorrenza, ricordata a gran voce praticamente in tutti i programmi televisivi di oggi. Così il conduttore ha rievocato il momento:

La corsa con le braccia al cielo di Tardelli e i gol di Paolo Rossi che a quel mondiale non doveva neanche esserci, immagini di una vittoria che segna la storia del nostro Paese. Era l’11 luglio del 1982, oggi sono quarant’anni da quel triplo ‘Campioni del mondo’

le parole commosse di Ossini.

Massimiliano Ossini intervista un campione del 1982: “E’ stata una grande data”

Unomattina estate ha dedicato parte della programmazione della puntata odierna alla grande impresa dell’Italia in quel 11 luglio del 1982, oggi che si festeggiano 40 anni esatti da quel trionfo storico. Alessandro Altobelli, ex attaccante, è stato intervistato dalla coppia di conduttori Massimiliano Ossini e Maria Soave e ha ricordato il celebre trionfo in Spagna: “Possiamo dare dimostrazione a tutti gli italiani che è stata una grande data l’11 luglio perchè abbiamo vinto un Mondiale stra-meritato” – le dichiarazioni cariche di emozione dello storico centravanti dell’Italia e dell’Inter – .

Il conduttore di Unomattina ricorda: “Abbiamo cambiato la nostra immagine”

Quella dell’Italia nel 1982 è stata una vittoria storica perché arrivata in un momento molto complicato per il Paese. Erano gli anni di Piombo e lo storico successo degli Azzurri portò una boccata d’ossigeno in tutto il Paese. Dopo aver portato alla luce una storia shock nei giorni scorsi, oggi a Unomattina estate è stato tempo di celebrazioni e Massimiliano Ossini ha così commentato l’impresa tutta italiana del 1982: “Con quel Mondiale vinto abbiamo cambiato la nostra immagine, quella del Paese e la nostra personale” – il commento del conduttore di Rai Uno che aveva 4 anni ai tempi del Mundial – .