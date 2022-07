Unomattina stravolto: Maria Soave e Massimiliano Ossini perderanno mezz’ora

Massimiliano Ossini e Maria Soave alle prese con le variazioni di palinsesto: il loro programma si accorcia

In estate, a differenza che nella stagione invernale, tutti i programmi del daytime sono soggetti a variazioni di palinsesti. E se questo spesso accade in casa Mediaset, soprattutto con le soap di Canale5, a volte succede anche in Rai. E il caso infatti dei programmi mattutini di Rai1 che a partire da lunedì 1 agosto subiranno degli importanti cambiamenti. Dando un’occhiata alla Guida di RaiPlay, infatti, si apprende che UnoMattina Estate verrà stravolto cedendo spazio al suo interno ad una striscia dello spin-off di Linea Verde, dal titolo Linea Verde Estate da Sud a Nord. Nel secondo paragrafo sono illustrati nel dettaglio gli orari.

UnoMattina Estate, orario stravolto per lasciare spazio a Linea Verde: come cambia il mattino di Rai1

A partire da lunedì 1 agosto le variazioni del palinsesto annunciate sopra vedranno il mattino di Rai1 cambiare forma. Nel dettaglio, dopo la Rassegna Stampa ed il TG1 la linea intorno alle 9.00 circa andrà, come di consueto, al programma di Massimiliano Ossini e Maria Soave, alle 9.35 circa lascerà la linea, per poco più di cinque minuti, al Tg Parlamento salvo poi lasciare di nuovo spazio a Linea Verde Estate. Lo spinn-off dello storico programma dal titolo Linea Verde Estate da Sud al Nord andrà in onda dalle 10.20 alle 10.50 circa. La trasmissione ha lo scopo di raccontare le bellezze enogastronomiche, archeologiche e paesaggistiche di Italia, svelando anche curiosità e aneddoti, alla guida ci saranno Angela Rafanelli e Marco Bianchi. Poco prima delle 11.00, poi, la linea tornerà di nuovo ad UnoMattina Estate che saluterà il pubblico intorno alle 11.30, orario in cui prenderà il via Camper di Roberta Morise e Tinto. Questi quindi saranno i nuovi orari dei programmi del mattino di Rai2.

Palinsesti di Rai1 variazioni: Maria Soave e Massimiliano Ossini perdono mezz’ora

I due conduttori, quindi, a causa del nuovo orario e dell'arrivo di Linea Verde Estate, perderanno circa mezz'ora di trasmissione a partire dalla prossima settimana.