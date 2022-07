Uomini e Donne, anticipazioni: il nuovo probabile tronista è Alessandro

E’ stato già scelto un tronista del noto programma? L’indiscrezione

Mancano ancora parecchie settimane per il ritorno su Canale 5 del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, con la sua nuova stagione che sicuramente non deluderà il pubblico. Intanto iniziano a circolare già i primi rumors, e a proposito di ciò il noto influencer Amedeo Venza ha lanciato un’indiscrezione ai tanti fan del programma:

“Faccio uno spoiler non ditelo a nessuno, rimane tra me e voi, il prossimo tronista si chiama Alessandro, è di Milano e ha 19 anni”.

E’ Alessandro il nuovo protagonista del trono classico? Ecco cosa si sa di lui

Aumenta l’attesa e la curiosità da parte degli spettatori di Uomini e Donne, di sapere le novità e chi ci sarà nella nuova edizione. Nelle scorse ore l’influencer e esperto di gossip Amedeo Venza ha svelato: “Forse abbiamo il nome del primo tronista della prossima edizione. E’ di Milano! Oggi con domani ve lo mostro”. Come promesso il blogger diventato famoso per aver partecipato alla trasmissione che vede al timone la moglie di Maurizio Costanzo è tornato sulla questione, svelando in anteprima dei dettagli sul nuovo possibile tronista e dopo aver fatto sapere che si chiama Alessandro ha ironizzato: “19 anni. Sarà stato deluso dall’amore, arriverà lì affranto e in preda alla voglia di sposarsi”.

Uomini e Donne, un noto tiktoker ha rifiutato il trono: “Ecco perchè ho detto di no”

Intanto la redazione del seguitissimo dating show di Canale 5 le cue registrazioni dovrebbero iniziare a partire dalla fine di agosto, avrebbe contattato il famoso tiktoker Andrea Fratino, ricevendo un netto rifiuto:

“Più volte sono stato chiamato. Ho detto di no. Perchè non è più secondo me la vetrina di una volta”.

Inoltre il giovane influencer originario di Milano conosciuto per aver partecipato al celebre reality show La Caserma, sempre durante una diretta alla web radio RDS Next ha spiegato altri motivi per cui ha rinunciato a essere tronista, dopo aver ammesso che da bambino sognava di partecipare alla famosa trasmissione: “Prima era diverso. C’era trono classico e trono over. Adesso sono tutti assieme. La musichetta è cambiata”.