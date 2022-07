Uomini e Donne, Maria De Filippi incassa un no: “Non è la vetrina di una volta”

Andrea Fratino dice no alla popolare conduttrice del dating show: “Prima era tutto diverso”

Il popolare tiktoker tanto amato dai giovani ha rilasciato un’intervista alla web radio RDS Next. In questa occasione il giovane ragazzo ha colto la palla al balzo per svelare un succoso retroscena. Di cosa si tratta? Ha rivelato che in passato è stato più volte contattato dalla redazione di Uomini e Donne, ma di aver sempre rifiutato di partecipare, anche perchè non ha nascosto di credere non sia più la vetrina di un tempo:

“Più volte sono stato chiamato dalla redazione…Ho detto di no…Non è più la vetrina di una volta. Prima Uomini e Donne era diverso…”

Maria De Filippi incassa un pesante no dal tiktoker: “Non posso proprio andare”

Andrea Fratino, sempre in questa intervista rilasciata alla web radio RDS Next, ha poi dichiarato di non poter proprio partecipare a Uomini e Donne, visto che ormai non c’è più nemmeno lo storico jingle scritto da Agostino Penna, che anni fa ha vinto Tale e Quale Show:

“Prima c’era il trono classico e il trono over. Adesso sono tutti insieme. La musichetta poi è cambiata…Non posso andare a Uomini e Donne se non c’è ‘turutu’…”

Insomma pare sarà davvero difficile vedere prossimamente il tiktoker sul trono del dating show della popolare conduttrice, che produrrà La Talpa.

Uomini e Donne, il tiktoker lo ammette: “Da piccolo era il mio sogno partecipare”

Andrea Fratino ha poi rivelato alla web radio RDS Next che da piccolo è sempre stato il suo sogno partecipare al dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, ma adesso non ha più bisogno di andare, visto che ha ottenuto una grande popolarità su Tik Tok:

“Il mio sogno fin da piccolo, intorno ai 14 15 anni, era finire ad Uomini e Donne…”

Il ragazzo ha poi tenuto a precisare che era anche molto piccolo e non aveva ben chiaro cosa significasse andare in una trasmissione Tv a cercare l’amore della propria vita: “Ero sinceramente troppo piccolo per capirlo…” La redazione del dating show proverà a ricontattarlo per convincerlo a partecipare?