Giorgio Manetti stufo di Gemma Galgani: “Uomini e Donne non esisterebbe senza…”

Giorgio Manetti è sicuro: “Senza Tina Cipollari non esisterebbe il programma di Maria De Filippi”

Se il pubblico non sembra essersi stancato troppo di Gemma Galgani, la conduttrice Maria De Filippi sembra aver esaurito la pazienza nel suoi confronti, tanto che nelle ultime puntate della scorsa stagione il focus si è concentrato su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nell’intervista di Giorgio Manetti rilasciata al settimanale Nuovo Tv salta fuori qualcosa di interessante: “Senza Tina il programma non esisterebbe. Lo guardo solo per lei. Gemma non uscirà mai da lì”. Insomma, già si sapeva della simpatia di Giorgio verso la verace opinionista, che non perde mai occasione di prendere in giro la dama veterana.

Gemma Galgani vuole rifarsi il naso. Il suo ex commenta: “Sono scelte personali”

Notizia di pochi giorni fa: la dama veterana di Uomini e Donne sarebbe in procinto di rifarsi il naso. Quindi l’ennesimo intervento di chirurgia estetica che scioccherà Tina Cipollari, Gianni Sperti e gli altri membri del parterre del programma. Giorgio Manetti ha commentato dicendo che sono “scelte personali” e che non è contrario ai piccoli ritocchi. Non ha poi commentato altro perché rischierebbe di cadere nel trash e che le scelte personali di Gemma non gli interessano molto (in ultimo Gianni Sperti l’ha provocata con una sonora presa in giro).

Uomini e Donne: il cavaliere fiorentino è ancora single, ma vorrebbe conoscere Isabella Ricci

Giorgio Manetti è ancora single. Si definisce ancora un gabbiano libero senza amori importanti all’orizzonte. Quest’estate, però, ha intenzione di viaggiare molto e magari gli potrà capitare un incontro galeotto in aeroporto. Però gli capiterà di essere a Dubai, tra qualche settimana, per degli impegni lavorativi, quindi potrebbe anche capitare di conoscere e prendere un famoso caffè con Isabella Ricci, ovviamente con la presenza di suo marito Fabio Mantovani, che ha subìto un’operazione, ma nulla di grave, per fortuna. E se qualcuno gli chiede se mai gli capiterà di incontrare di nuovo la sua ex fiamma Gemma dice che non c’è alcuna possibilità che succeda. Nel suo futuro sembra non esserci posto per il Grande Fratello Vip: “Non credo di essere adatto a certi tipi di programmi”.