Uomini e Donne: Luciano Giannelli non ci sarà più? Ha problemi di salute

Luciano Giannelli non sarà più nel parterre maschile del dating show? L’indiscrezione

Ormai non si contano nemmeno più i rumor sulla prossima edizione di Uomini e Donne. Giusto ieri la fanpage instagram Uominiedonneclassioeover ha riportato che la presenza di Biagio Di Maro pare sia in bilico. Sarà vero? Chissà, intanto oggi il portale Fidelityhouse.eu ha rivelato di essere venuto a conoscenza che girerebbero diverse indiscrezioni sul fatto che anche la presenza nella prossima edizione del dating show del noto cavaliere, il quale ha divertito il pubblico a casa per le sue doti da ballerino provetto, sarebbe a forte rischio: “La prossima edizione del noto dating show dovrà fare a meno proprio di Luciano…”

Uomini e Donne anticipazioni: problemi di salute per il popolare cavaliere?

In tanti si staranno chiedendo il motivo per cui Luciano Giannelli potrebbe non partecipare alla prossima edizione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi (QUI tutti gli ultimi rumor). Come riportato sempre dal portale Fidelityhouse.eu pare che il noto cavaliere non possa più partecipare al dating per motivi legati alla sua salute cagionevole:

“Ad impedirgli di partecipare nuovamente al programma sono i suoi problemi di salute, che preoccupano molto sia la redazione che la stessa De Filippi…”

Secondo il portale proprio per via di queste sue presunte condizioni di salute Maria De Filippi e la redazione del programma non se la sentirebbero di richiamarlo in studio. Sarà davvero così?

Fabio Nova non tornerà nel dating show di Maria De Filippi: le ultime anticipazioni

Il portale Fidelityhouse.eu ha poi rivelato che nella prossima edizione di Uomini e Donne non dovrebbe esserci neppure il noto fotografo, che nelle ultime puntate ha fatto andare su tutte le furie Tina Cipollari. Oltre lui pare non saranno nel parterre femminile neppure Sara e Daniela. Forti dubbi anche su Riccardo Guarnieri, che recentemente è stato sorpreso al fianco di una bionda (che abbia finalmente trovato l’amore lontano dalle telecamere?). Confermata invece la presenza di Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato. Questi ultimi riusciranno finalmente a trovare l’amore della loro vita?