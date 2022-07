Uomini e Donne, Davide Donadei conferma la crisi con Chiara Rabbi? Lo sfogo

L’ex tronista dice basta alle insinuazioni dei fan: “Non mi aspetto sensibilità da nessuno”

Di recente sul web sono circolate le voci di una presunta crisi tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, una coppia nata nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. A quanto pare lei sarebbe tornata a Roma smettendo quindi di condividere lo stesso tetto con l’ex tronista, che intanto nelle scorse ore ha detto basta alle insinuazioni dei tanti utenti della rete: “Non mi aspetto sensibilità da nessuno”.



Davide Donadei, periodo non semplice con la fidanzata? La sua richiesta: “Non inferite”

Una delle coppie più solide nate a Uomini e Donne è senza ombra di dubbio quella formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi: i due stando agli utlimi gossip, non starebbero attraversando un periodo facile. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano, che in un primo momento ha dichiarato: “Forte crisi. Lei è tornata a Roma. Speriamo sia risolvibile”. A distanza di poche ore, la blogger napoletana ha mostrato il commento di uno dei tanti utenti della rete che le ha segnalato che l’ex corteggiatrice si trovava a Roma per un evento e delle questioni lavorative svelando: “Purtroppo la crisi c’è e lo so da fonti certe, spero che al più presto torni tutto come prima”. L’ex tronista nelle scorse ore è intervenuto sui social, facendo una richiesta precisa, a chi continua a chiedersi se lui e la sua fidanzata si sono lasciati: “Vi assicuro che ci facciamo già male da soli. Non inferite“. Intanto ai fan della coppia non è sfuggito lo sfogo del ristoratore per la complicata situazione con la gestione del suo locale, dato che dopo aver mostrato lo screenshot di una chat attraverso cui è venuto a conoscenza dell’annullamento di un compleanno a causa del Covid, non l’ha presa bene: “No vabbè clamoroso. Non ce la faccio più, davvero”.

Il recente sfogo dell’ex corteggiatrice dopo il ritorno a Roma: “Non sono proprio in forma”

Nel contempo anche Chiara Rabbi di recente e dopo le voci della presunta crisi con il fidanzato, è intervenuta spiegando la ragione per cui è tornata a Roma. Per iniziare l’ex corteggiatrice ha fatto sapere di non essere stata benissimo nell’ultima settimana: “Non sono proprio in forma, infatti ho perso anche qualche chiletto però tutto risolvibile”. Poi ha sottolineato: “Sto facendo dei giri con papà questa mattina. In realtà tra i tanti motivi sono stata anche invitata ad un evento qui”.