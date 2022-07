Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati? “Brutto finale”

L’ex tronista e la fidanzata si sono detti addio? L’indizio che sembra confermare

Da diversi giorni sono finiti al centro del gossip anche Davide Donadei e Chiara Rabbi, una coppia nata nel dating show pomeridiano che vede al timone Maria De Filippi. In particolare dopo le voci di una loro presunta crisi sempre più insistenti, l’ex tronista ha fatto capire che la relazione con la sua fidanzata a quanto pare è giunta al capolinea visto che ha condiviso un video di Francesco Sole che recita la testuale poesia: “Non importa come finiscono le cose, come si chiudono, se almeno una volta ti ha reso felice a tal punto da farti credere di poter fermare il tempo, allora si ne è valsa la pena. Mi piace pensare che certi inizi, certe sensazioni, certe persone, semplicemente valgano di più di un brutto finale. Sì nonostante tutto valgono il dolore”.



L’ex corteggiatrice torna sui social e confessa: “Avevo bisogno di stare da sola con me stessa”

Altri gesti social di Davide Donadei e Chiara Rabbi due ex protagonisti di Uomini e Donne, stanno continuando ad allarmare i loro fan. Tra i due sembra esserci una vera e propria crisi, visto che dopo le indiscrezioni circolate di recente non si sono più mostrati insieme. Nella giornata di oggi l’ex corteggiatrice si è lasciata andare a uno sfogo, dato che apparendo abbastanza provata e malinconica ha rotto il silenzio e per iniziare ha spiegato la ragione per cui è stata poco attiva sul suo profilo Instagram: “La settima, ottava volta che faccio questa storia, forse perchè non so bene che dire. Mi dispiace se sono sparita però avevo bisogno di stare da sola con me stessa fondamentalmente”. A questo punto dopo aver detto di essere in vacanza a Roma a casa di suo padre, oltre ad assicurare ai suoi follower che nei prossimi giorni riprenderà a parlare con loro, ha aggiunto: “Certi argomenti li evito non mi va di affrontarli perchè non so che cosa dire. Stavo provando a chiacchierare e ad aprire qualche discorso, mi rendo conto che non so che dire, le poche cose che dicevo erano m*nc***t*, quindi niente”.

Il recente sfogo di Davide Donadei: “Non mi aspetto sensibilità da nessuno”

Sempre l’ex corteggiatrice ha pubblicato uno spezzone del brano Casa di Giordana Angi, che sembra aver indirizzato all’ex tronista: “E se non è con te, e se non era un posto raggiungibile, allora io mi fermo e smetto di cercare, se non sei tu la casa io non so più abitare”. Intanto anche il ristoratore si è fatto sentire nelle scorse ore, condividendo una poesia di Francesco Sole, le cui parole non si riferiscono a un lieto fine: “Fregatene di quello che pensano gli altri, fregatene persino dei tuoi sensi di colpa”. Di recente invece l’ex tronista ha detto basta alle insinuazioni degli utenti della rete, con questo sfogo: “Non mi aspetto sensibilità da nessuno. Vi assicuro che ci facciamo già male da soli. Non inferite”.