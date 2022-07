Uomini e Donne, Isabella Ricci positiva al Covid: “E’ toccato anche a me”

Lo spiacevole annuncio della protagonista di Uomini e Donne: “Sono risultata positiva al Covid”

Isabella Ricci una nota imprenditrice conosciuta dal pubblico per aver partecipato al dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, nelle scorse ore ha dato un annuncio poco piacevole ai suoi numerosi fan. L’ex protagonista del parterre del trono over, tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram ha rotto il silenzio con queste parole: “E’ toccato anche a me! Sono risultata positiva al Covid“.



Il dispiacere dell’ex dama del trono over: “Proprio adesso che Fabio era rientrato a casa”

Nei giorni scorsi, Isabella Ricci una ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto sapere ai suoi follower che suo marito Fabio Mantovani che ha conosciuto proprio nella seguitissima trasmissione si è sottoposto a un intervento chirurgico alla gamba. Ad aggiornare sulle condizioni di salute del suo amato ci ha pensato l’imprenditrice: “Mio marito sta meglio”. Nei giorni seguenti poi ha aggiunto: “Il percorso sarà un po’ lungo. Vi ringraziamo per esserci stati così vicino e per essere stati così affettuosi. Vi aggiorneremo!”. Oggi l’ex dama del trono over di 63 anni che ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua eleganza e i suoi modi di fare ha fatto sapere di avere il Covid, dopodichè non ha nascosto il suo dispiacere per aver fatto i conti con il virus nel momento meno opportuno: “Proprio adesso che Fabio era rientrato a casa”.

U&D: Gemma Galgani e Ida Platano non hanno fatto gli auguri di nozze a una coppia

Intanto Isabella Ricci in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv ha raccontato che c’è stato un imprevisto a causa del maltempo quando lei e Fabio Mantovani si sono sposati a Pescantina in provincia di Verona: “Pioveva ogni cinque minuti. Un susseguirsi di temporali”. Poi ha fatto sapere di non aver ricevuto gli auguri da parte di Gemma Galgani e Ida Platano, a differenza dell’opinionista Tina Cipollari. Inoltre l’ex protagonista del trono over originaria di Roma, ha rivelato quale è stato il momento più emozionante del tanto atteso giorno in cui lei e suo marito hanno coronato il suo sogno d’amore: “E’ stato quando lui si è avvicinato con i suoi figli dicendomi che era tutto il loro pacchetto familiare”. Nei mesi scorsi invece ai microfoni del magazine dedicato al programma di Maria De Filippi ha lanciato una stoccata all’ex di Riccardo Guarnieri, visto che dopo aver detto che sta diventando come la dama torinese ha aggiunto: “Da Marcello in poi ha sempre avuto reazioni forti per ogni uomo con cui è uscita”.