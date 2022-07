Uomini e Donne, Lilli Pugliese fa un’amara confessione: “Non uscivo di casa”

L’ex corteggiatrice svela un retroscena del suo passato: “Ci stavo davvero male”

Lilli Pugliese nota al pubblico per essere una ex protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, rimasta nel cuore di parecchi fan dopo non essere stata scelta da Luca Salatino, nelle scorse ore si è lasciata andare a una confessione amara. L’ex corteggiatrice tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram, precisamente una sua fotografia in cui è immortalata senza trucco, si è sfogata con queste parole: “Vi voglio confessare una cosa di me che se ci penso ora mi dico ma quanto eri stupida, anche se all’epoca per me non era stupido”. La 28enne è scesa nel dettaglio:

“Io davvero ci stavo male e non uscivo di casa se non mi ero truccata a dovere”.

Lilli Pugliese dopo aver parlato di una sua insicurezza svela: “Ecco cosa ho imparato crescendo”

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne nella veste di corteggiatrice, Lilli Pugliese continua a essere molto seguita sui social. La ragazza che nel programma che vede al timone Maria De Filippi non è riuscita a fare breccia nel cuore di Luca Salatino che intanto ha messo a tacere l’ultimo gossip con la fidanzata, ha ripensato a un periodo del suo passato dopo aver guardato una sua foto in cui non è truccata raccontando i problemi che si faceva: “Anche per andare a buttare l’immondizia guardavo il mio viso e vedevo ogni genere di imperfezione, che cercavo di sistemare con il trucco”. La 28enne dopo aver sottolineato di sapere benissimo che non sono questi i problemi della vita a tutte coloro che le hanno scritto dicendole di non piacersi senza trucco, ha risposto: “Io ero una di voi e anzi delle volte lo sono ancora adesso, ma ora ci ragiono sù con più consapevolezza”. Dopo aver detto che tutte le donne sono insicure ha parlato del suo cambiamento: “Crescendo ho imparato che la bellezza esteriore fa ben poco, bisogna sapere essere intelligenti e capire che la vita è altro e che ciò che noi stesse vediamo brutto per gli altri è bellissimo”. Ciò che conta per l’ex corteggiatrice è stare in buona salute e godersi l’unica vita che abbiamo per realizzarci e migliorarci come persone.

U&D, l’ex rivale di Soraia tronista a settembre? La sua risposta lascia qualche speranza

Intanto di recente l’ex corteggiatrice ha lasciato qualche speranza ai suoi numerosi follower, a chi le ha chiesto ancora una volta se ci sono possibilità di rivederla a settembre nella seguitissima trasmissione condotta dalla moglie di Maurizio Costanzo. A un utente della rete che le ha detto di volerla sul trono, infatti non ha risposto con un rifiuto: “I do not know”. Andrea Della Cioppa invece, un altro ex corteggiatore, in un’intervista concessa al settimanale Mio, ha smentito le voci di un probabile flirt tra lui e l’ex rivale di Soraia Allam Ceruti: “Tutto è partito da una diretta Instagram su cui ci siamo divertiti a stuzzicarci. Ma era ironia nulla di più. Nella vita di tutti i giorni faccio spesso ricorso all’ironia”.