Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: svelato il sesso del bambino

Uomini e Donne, la coppia avrà una femminuccia: la rivelazione su instagram

Giorni fa Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno annunciato ufficialmente che diventeranno presto genitori. E ovviamente tutti i fan non hanno nascosto la loro felicità. Ma quale sarà il sesso del bambino? L’hanno scoperto giusto in queste ultime ore tramite il gender reveal party. In pratica hanno organizzato un piccolo party con pochi invitati. Ad un certo punto i due, come mostrato su instagram, hanno aperto un armadio dal quale sono usciti diversi palloncini rosa. Insomma la coppetta del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi diventeranno genitori di una femminuccia (la loro primogenita).

Lorenzo Riccardi deluso? Tempo fa ha rivelato che avrebbe voluto un maschietto

Si segnala che l’ex tronista di Uomini e Donne poco tempo fa non ha nascosto che avrebbe voluto tanto un maschietto come suo primogenito, mentre Claudia Dionigi non ha fatto mistero che avrebbe voluto tanto una femminuccia. Sarà rimasto deluso? Chissà, intanto l’ex protagonista del dating show, nel momento in cui ha scoperto che invece sarà padre di una femminuccia, si è subito fatto una risata e successivamente si è rivolto alla sua compagna asserendo: “Adesso avrò due femmine in casa, due…” Ovviamente il ragazzo, che poco tempo fa ha rivelato di aver paura di diventare padre, ha poi subito abbracciato teneramente la sua compagna.

La coppia del dating show aspetta una femminuccia: “Ti aspettiamo amore nostro”

Successivamente nella didascalia del video pubblicato su instagram in cui Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno svelato ai tutti i rispettivi follower che saranno genitori di una femminuccia non hanno potuto nascondere il fatto di non vedere l’ora di averla già tra le loro braccia: “Ti aspettiamo amore nostro…” Si ricorda che la coppietta di Uomini e Donne ha annunciato di aspettare un figlio lo scorso 22 giugno. Da lì a poco l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha anche pubblicato un selfie con il test di gravidanza. I due si sono conosciuti ben tre anni fa e hanno subito dimostrato di voler fare le cose seriamente, al contrario di tante altre coppie nate sotto i riflettori.