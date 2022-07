Uomini e Donne, Luca Salatino non dimentica: “Nelle situazioni difficili…”

Luca Salatino lancia un messaggio importante: “Nelle situazioni difficili non dimenticare chi ti ha abbandonato”

Attivissimo sui social il tronista romano riesce a divertire costantemente i suoi numerosi followers con battute, “perle di saggezza” e sketch, che vedono protagonista anche la fidanzata Soraia Allam Ceruti. La coppia ha trascorso un po’ di giorni insieme, concedendosi una piccola vacanza nel Lazio, tra Fiuggi e borghi medioevali del posto. Tra scherzi e battute ironiche il protagonista del salotto rosa di Maria De Filippi ha trovato il tempo di lanciare su Instagram Stories anche un messaggio importante postando questa citazione:

“Nelle situazioni difficili non dimenticare chi ti ha abbandonato”.

Nelle sue Instagram Stories il bel romano ha scritto anche: “Non dimenticare mai chi c’era nelle situazioni difficili e chi ti ha messo nelle situazioni difficili”. Luca non ha specificato a chi si riferisse il post, limitandosi a far riflettere i suoi fans, prima di preparare una gricia che ha fatto leccare i baffi anche alla bella italo-egiziana.



Soraia Allam Ceruti, spunta una dolce dedica sui social: “Il mio sole”

La coppia nata a Uomini e Donne continua la sua relazione a distanza. In questi giorni Luca e la bella italo-egiziana sono stati insieme condividendo il relax alle terme e i pasti preparati dal bel romano. La 30enne ha ammesso di aver apprezzato particolarmente la ricetta dei paccheri con guanciale, pecorino e pesche. Un piatto dal tocco estivo e originale che ha scatenato una valanga di commenti e di like sui social. Su Instagram l’ex corteggiatrice ha postato una serie di scatti di lei al tramonto sulla spiaggia (visibili cliccando qui) che ha commentato con queste parole: “Il mio sole”. Una dedica probabilmente rivolta proprio al fidanzato. A commentare il post con tenere parole è stata anche Federica Aversano, con la quale la Ceruti ha stretto un ottimo rapporto di amicizia ai tempi del programma di Canale5 che prosegue tutt’ora.

Luca Salatino: in cantiere nuovi progetti con la compagna? Ultime news sulla convivenza

Al momento i due protagonisti di Uomini e Donne stanno vivendo una relazione a distanza. L’ex corteggiatrice ha però sottolineato di avere dei “progetti in cantiere” e non è escluso che questi impegni abbiano a che fare con il fidanzato. Decideranno presto di prendere casa insieme? Quel che è certo è che la loro storia al momento è solidissima, proprio come quella di Veronica e Matteo, anche se di recente il bel romano ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e lanciare una frecciata velata.