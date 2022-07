Uomini e Donne, Sabrina Ghio annuncia le nozze: ecco quando si sposerà

Il matrimonio si avvicina per l’ex tronista: svelata finalmente la data

Sabrina Ghio una ex protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi che lo scorso 7 giugno è diventata mamma per la seconda volta, sui social ha annunciato finalmente le nozze con il compagno Carlo Negri. In particolare l’ex allieva di Amici tramite il suo profilo Instagram ha svelato la data in cui pronuncerà il fatidico sì e la location in cui si svolgerà il lieto evento. L’influencer ha fatto sapere che lei e il suo amato si sposeranno il 27 agosto in Puglia.

L’influencer alle prese con i preparativi del grande giorno: fiori d’arancio dopo la nascita di Mia

L’influencer Sabrina Ghio sempre molto attiva sui social in cui di recente ha risposto alle critiche, dopo aver messo al mondo la piccola Mia avuta dal compagno Carlo Negri e futuro marito ha raccontato ai suoi fan di essere alle prese con la prova degli abiti da sposa. Il grande giorno per l’ex tronista di Uomini e Donne è sempre più vicino, visto che la diretta interessata ha svelato che lei e il suo amato convoleranno a nozze a fine estate, precisamente il prossimo 27 agosto. Intanto la nota 36enne in anteprima ha mostrato a coloro che la seguono le scarpe che indosserà in occasione del suo matrimonio. Nelle scorse ore l’ex allieva di Amici che quindi è impegnata con i preparativi del grande giorno, ha anche condiviso un video che ritrae le sue figlie e ha scritto: “Buongiorno vita che ci hai donato Mia. Ti amiamo, Penelope, mamma e papà”.

Sabrina Ghio si difende dalle critiche: “Mi sembra di pormi sempre con rispetto”

In un post dell’ex tronista pubblicato nei giorni scorsi, precisamente in un suo filmato che la ritrae a Capri sdraiata su una barca non sfuggono alcune critiche tra cui il testuale rimprovero: “Brava in forma a dieci giorni dal parto, senza dubbio però il reggiseno così più piccolo che sotto fa uscire il s*n* anche no. Sei sempre stata al top su tutti i fronti, questo mi sembrava un po’ così così perdonami, però no, non vuole essere un’offesa ne nulla”. La replica della 36enne non si è fatta attendere: “Il reggiseno XL non c’era, la posizione mi ha fatto uscire un pezzettino di t**** non penso sia un dramma, guardate proprio il pelo nell’uovo, leggete quello che ho scritto e siate felici!”. A un utente della rete che ha scritto: “Facciamo una colletta?” invece ha dato questa dura risposta: “Fai una colletta per comprarti un po’ di cervello! E meno cattiveria”. Attraverso un altro suo commento l’influencer ha continuato a difendersi: “Io se avessi visto un video così di un’altra donna con delle storie in cui esprimeva tutta la sua felicità avrei fatto solo un applauso. Mi sembra di pormi sempre con rispetto di tutto soprattutto delle donne!”.