Uomini e Donne, Soraia difende Luca Salatino: “La situazione sta degenerando”

L’ex tronista criticato sui social. Interviene la fidanzata: “Mi ha fatto una battuta”

Nelle scorse ore dei video condivisi da Soraia Allam Ceruti, una ex protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi hanno scatenato critiche. Degli utenti della rete non hanno gradito il fatto che Luca Salatino abbia ripreso la sua fidanzata, invitandola a masticare la gomma in maniera adeguata. L’ex corteggiatrice ha replicato:

“Mi ha fatto una battuta su come masticavo la cicca, ma la cosa importante su cui ci dobbiamo concentrare è sulle dimostrazioni che ci da un uomo, cosa ci dimostra, quanto ci ama”.

Il chiarimento dell’ex corteggiatrice dopo aver cancellato dei video: “Non mi sono sentita offesa”

Procede la storia d’amore tra Soraia Allam Ceruti e Luca Salatino, una coppia nata a Uomini e Donne. I due sono molto attivi sui social, e come di consueto anche ieri si sono mostrati insieme scatenando le reazioni dei fan. Parecchi utenti della rete hanno attaccato l’ex tronista, per essersi lamentato del modo in cui la sua amata mastica la gomma. A dire la sua ci ha pensato anche l’influencer Deianira Marzano: “Ma io non ho parole ma non lo potevi dire in disparte. Questa ragazza ci è rimasta malissimo, si è sentita mortificata e ha fatto bene a non levare le storie perchè la brutta figura del trappano l’ha fatta lui”. La blogger napoletana non appena l’ex corteggiatrice ha cancellato i video in questione non ha nascosto il suo dispiacere, facendo un appello alle donne: “Non dobbiamo consentire a nesuno di mortificarci e se una persona ci vuol bene ci può stare tranquillamente accanto senza che noi dobbiamo cancellare o giustificare i suoi comportamenti, ma semplicemente imparando a farci rispettare perchè ci sono modi e modi per dire le cose”.

La replica della 27enne non si è fatta attendere: “Non sono solita rispondere alle critiche o ai commenti negativi, però mi sembra che la situazione stia degenerando. Ho tolto la storia perchè si stava scatenando un pandemonio”. L’ex protagonista del trono classico sempre riferendosi alla battuta del suo fidanzato, ha sottolineato di non esserla presa affatto:

“Magari ha avuto un modo un po’ brusco, non mi sono sentita offesa, anzi stavo ridendo, ero molto tranquilla”.

Luca Salatino elogiato dalla fidanzata: “Ho a fianco un uomo che mi dimostra tanto altro”

L’ex corteggiatrice inoltre ha elogiato il suo fidanzato, che di recente ha fatto una rivelazione amara: “E’ una persona rara. Ho a fianco un uomo che mi dimostra tanto altro, non bisogna appigliarsi a una risposta data in un momento di leggerezza mentre stavamo camminando”. Poi si è rivolta alle donne: “Secondo me bisognerebbe più preoccuparsi degli uomini che ti dicono quanto ti amano, sei il mio sole, luce dei miei occhi e poi magari dietro te ne fanno tante”. Infine dopo aver specificato di non essersi riferita a qualcuno in particolare, ha fatto capire di non dare peso alle critiche: “Non me ne frega niente di quello che dite”.