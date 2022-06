Gemma Galgani pronta a stupire i fan di Uomini e Donne: vorrebbe fare…

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 30, 2022 , in Uomini e Donne

Uomini e Donne, la dama pronta a rifarsi il naso: arriva la nuova indiscrezione

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo è stato dedicato un intero articolo su Gemma Galgani. Ed in questa circostanza il giornalista ha lanciato un nuovo clamoroso rumor sulla dama. Di cosa si tratta? In pratica è venuto a conoscenza che l’ex fidanzata di Giorgio Manetti pare sia pronta a ricorrere nuovamente alla chirurgia estetica per ritoccarsi il naso:

“Sembra essere pronta ad affidarsi alle mani di un chirurgo plastico, questa volta però per farsi un ritocco al naso…”

Si ricorda che in questi ultimi anni Gemma si è dapprima fatta un lifting, e successivamente ha ritoccato il suo décolleté e le sue labbra. Ovviamente tutto ciò è stato fatto per cercare di realizzare il suo sogno più grande: trovare il principe azzurro.

Gemma Galgani pronta a rifarsi il naso, arriva il consiglio di un famoso chirurgo: “Ecco come dovrebbe procedere”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha anche voluto chiedere l’opinione del famoso chirurgo Luca Lecciso su questo presunto ritocco al naso che pare voglia fare la popolare dama di Uomini e Donne, che nei giorni scorsi è stata presa di mira da Tina Cipollari. Il dottore ha dapprima rivelato di non credere faccia assolutamente niente di male se vuole sottoporsi ad un intervento di rinoplastica, e successivamente ha colto la palla al balzo per darle un prezioso consiglio: “Fossi in lei definirei giusto la punta, rendendola ancora più corta…Volendo si potrebbero ridurre anche le dimensioni delle narici…”

La dama potrebbe rischiare grosso con un nuovo intervento chirurgico? Parla il dottore

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto al chirurgo plastico se Gemma Galgani, vista la sua non più giovanissima età, potrebbe rischiare grosso con un nuovo intervento chirurgico. Quest’ultimo hai però escluso che possa accadere qualcosa di brutto alla dama di Uomini e Donne, qualora decidesse davvero di procedere con questo intervento per modificare il suo naso:

“Se il paziente gode di buona salute non ci sono problemi…Al massimo è consigliabile che tra un intervento e l’altro passi un po’ di tempo…”

Insomma pare davvero che la dama si presenterà in studio a settembre con un nuovo profilo. Cosa dirà a tal proposito Tina Cipollari?