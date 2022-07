Valeria Marini, Eddy Siniscalchi non cerca visibilità: “Dico no al GF Vip!”

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 29, 2022 , in Grande Fratello

Valeria Marini, il suo fidanzato chiarisce subito: “Non sono alla ricerca di visibilità”

Oggi Eddy Siniscalchi ha rilasciato una lunga intervista al portale FanPage.it. Quest’ultimo è finito recentemente sotto i riflettori del gossip per essersi messo insieme alla popolare soubrette di origini sarde. In questa occasione il ragazzo, visto che molti hanno fatto insinuazioni sulla loro storia d’amore, ha subito tenuto a fare un’importante precisazione. Di cosa si tratta? Ha rivelato di non essersi messo insieme con la showgirl perchè alla ricerca di visibilità:

“Non ho bisogno né dei soldi né della popolarità di Valeria. Se avessi voluto fare Tv, l’avrei fatta 15 anni fa…”

Parole che non hanno certo lasciato spazio ad altre possibili interpretazioni.

Grande Fratello Vip, Eddy Siniscalchi non ha il minimo dubbio: “Non parteciperei mai”

Successivamente il giornalista del portale FanPage.it ha chiesto al fidanzato di Valeria Marini se accetterebbe mai di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini, qualora arrivasse la proposta. E il compagno della popolare soubrette, che è finita al centro delle polemiche per un malinteso, ha subito dichiarato che mai parteciperebbe ad un programma del genere, nemmeno se gli proponessero un cachet di un certo tipo: “Glielo firmo fin da subito. Rifiuterei, e per qualsiasi cifra…” Insomma pare che se Signorini e il suo staff avessero anche la minima idea di proporgli di entrare nel cast del programma dovranno virare su qualcun altro.

Eddy Siniscalchi confessa: “Tra me e la mia compagna c’è tanta differenza di età? Non è un problema”

Il giornalista di FanPage.it ha poi fatto presente al ragazzo che la differenza d’età dalla sua compagna è abbastanza importante: “Tra voi ballano 20 anni…” Il fidanzato di Valeria Marini ha dapprima dichiarato che non è mai stato un problema per lui, e successivamente ha rivelato di essere sempre stato attratto da donne più grandi:

“Intanto sono 19 anni, non 20…Fin da quando avevo 20 anni mi sono legato a donne molto più grandi, sia note che sconosciute. A partire dai 40, 50 anni…”

Non ha poi fatto mistero di essere rimasto colpito molto favorevolmente dalla bontà della showgirl, capendo ben presto che sarebbe stata la donna giusta per lui: “Valeria mi ha colpito perché è una donna buona. Con lei si ride continuamente. Ed è molto credente, come me…”