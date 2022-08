Adriana Volpe punge Sonia Bruganelli: “Si sa che c’è chi va avanti perché…”

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 18, 2022 , in Grande Fratello

Sonia Bruganelli confermato al GF Vip: arriva la frecciatina velenosa della collega

Adriana Volpe è stata una delle opinioniste della scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Quest’ultima non è però stata confermata per la prossima edizione, mentre la sua collega opinionista sì. Proprio a tal proposito il giornalista del settimanale Nuovo ha voluto chiederle di esprimere una sua opinione su tutta questa faccenda. E la popolare conduttrice ha subito colto la palla al balzo per sferrare una bella frecciata velenosa alla moglie di Paolo Bonolis, asserendo senza indugio alcuno quanto segue:

“Il pubblico sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perchè ha alle spalle potenti santi protettori…”

La presentatrice ha poi voluto fare una battuta di spirito a tal proposito: “Probabilmente a me mancano tutti e tre…”

Adriana Volpe primo concorrente ufficiale del GF Vip sieropositivo: “Ha sempre avuto la forza di toccare tematiche importanti”

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi fatto presente alla conduttrice che poco tempo fa è stata ufficializzata la partecipazione di Giovanni Ciacci al reality, il quale ha rivelato al magazine Chi di avere l’hiv. E la Volpe, la quale è sempre al centro dei rumor, ha subito dichiarato di essere felice che abbia accettato di affrontare questa nuova sfida, soprattutto perchè avrà l’opportunità di parlare di questo tema al pubblico a casa:

“Ritengo che Giovanni negli ultimi anni abbia avuto il coraggio e la forza di toccare tematiche importanti…Spero che pregiudizi e discriminazioni potranno essere del tutto abbattuti…”

La presentatrice non ha poi fatto mistero di credere che Ciacci abbia sicuramente avuto grande coraggio nel fare questa confessione intima.

Orietta Berti nuova opinionista del reality show: la conduttrice dice la sua

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha voluto chiedere un’opinione ad Adriana Volpe sulla popolare artista, che ha preso il suo posto nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ed in questa occasione la conduttrice ha solo speso parole al miele nei confronti della Berti, non facendo mistero di credere che sia molto simpatica e saprà svolgere il suo compito nei migliori dei modi: “E’ un’autentica fuoriclasse…E’ una donna molto simpatica, nota sempre importante in un programma…”