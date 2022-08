Adriana Volpe ha rifiutato di rifare il GF Vip? C’è un clamoroso rumor

La nota conduttrice ha ricevuto la proposta per partecipare al reality show? Lo scoop

Dopo il recente annuncio di Alfonso Signorini sui social, riguardo al cast del suo tanto atteso reality show pronto a tornare su Canale 5 dal 19 settembre 2022, la pagina Instagram thepipol_tv ha fatto venire alla luce un clamoroso rumor riguardante Adriana Volpe. La nota conduttrice dopo non essere stata riconfermata opinionista del seguitissimo programma a quanto pare avrebbe ricevuto la proposta per rifare l’esperienza nella casa di Cinecittà da concorrente, visto che lei ha già partecipato alla quarta edizione.

Anticipazioni sul programma di Alfonso Signorini: il rifiuto della nota ex gieffina?

Mentre continua a essere grande l’attesa per l’inizio della settima edizione del GF Vip, è spuntato un retroscena del tutto inaspettato sul cast. In particolare a svelare uno scoop ci ha pensato thepipol_tv, facendo sapere che una ex gieffina avrebbe potuto fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani se solo avesse accettato di ripetere questa esperienza. Si tratta di Adriana Volpe, che ha preso parte alla quarta edizione del reality show, ma poi si è vista costretta a ritirarsi per motivi familiari. Succesivamente ovvero lo scorso anno, la nota conduttrice invece ha affiancato Alfonso Signorini con il ruolo di opinionista insieme a Sonia Bruganelli, che intanto è stata riconfermata. Ciò che si legge sul noto portale sempre ben informato è: “Cast che avrebbe potuto ospitare nuovamente lei come concorrente. Ma ha rifiutato”.

L’annuncio del famoso conduttore: “Il cast del GF Vip 7 resterà segreto fino all’inizio”

Intanto nelle scorse ore il conduttore del reality show ha fatto sapere sui social che il cast continua a essere un mistero:

“Mi chiedete in tanti nuovi indizi, tra poco ne partirà uno e poi da qui a settembre ne seguiranno altri. Ma quest’anno il cast si preannuncia segreto fino all’inizio del programma“.

Sempre il giornalista e direttore del settimanale Chi, inoltre ha fatto capire che c’è chi ha azzeccato i probabili concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà grazie ai suoi indizi: “Vedo che ci prendete sempre, o quasi sempre”. Intanto l’unico concorrente ufficiale al momento è Giovanni Ciacci, mentre tra i papabili ci sono Antonino Spinalbese, Antonella Fiordalisi, Asia Gianese, Chadia Rodriguez, Pamela Prati, George Ciupilian e Eleonoire Ferruzzi.