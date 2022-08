Al Bano su tutte le furie: “Assistiamo alla morte della musica”, cos’è successo

Il cantante esprime il suo pensiero sui cantanti d’oggi: “Grave segno per chi ama la musica”

Con la sua musica è entrato nel cuore di milioni di fan di tutto il mondo e ancora oggi continua a macinare presenza massicce ai concerti e agli eventi. Con una carriera di tutto rispetto e costantemente sulla cresta dell’onda Al Bano è uno dei cantanti più apprezzati del panorama internazionale. I cantanti come lui, soprattutto dal punto di vista vocale, tecnico e interpretativo, oggi sono davvero pochi. Ma cosa ne pensa il cantante della musica che si fa oggi? In un’intervista sulle pagine del quotidiano La Nuova Sardegna dice:

“Stiamo assistendo purtroppo alla morte della musica secondo me. Non si scrive più, basta un buon computer e si inventa ciò che si vuole, non occorre più studiare. E’ un grave segno per chi ama la musica”.

Al Bano torna a criticare Putin: “Qualche rotella si è spostata”

Nel corso dell’intervista il cantante si è espresso anche sulla situazione internazionale in merito alla guerra in Ucraina. In passato Al Bano andava spesso in Russia dove ha tenuto importanti concerti e conquistato il pubblico locale. Da quando però è scoppiata la guerra il cantante ha preso le distanze da Putin e dalla sua decisione di invadere l’Ucraina e sconvolgere il mondo intero. Ad oggi, a distanza di mesi, la pensa ancora in maniera critica. Ha spiegato di non avere niente contro il popolo russo ma di non condividere alcuni gesti di Putin. Poi ha aggiunto:

“Lo ammiravo, l’ho difeso, ma ora le sue azioni mi portano a dire che qualche rotella si è spostata da qualche altra parte”.

Il sogno per il futuro: “Fare un tour in macchina dell’isola”

Nonostante abbia girato il mondo Al Bano, che ha ricevuto una sorpresa dalla figlia, non riuscirebbe a vivere in nessun altro posto che non sia la sua adorata Puglia. Ma se dovesse scegliere allora il cantante non avrebbe dubbi: la sua nuova casa potrebbe essere solo la Sardegna. E al tal proposito svela il suo sogno:

“Mi piacerebbe poter fare un tour in macchina dell’isola”.

Il cantante porterebbe con sé solo poche persone perché vorrebbe stare per conto suo in un’esperienza intima.