Al Bano è un fiume in piena! Lo sfogo: “Chi mi critica lo fa perchè…”

“Chi mi critica lo fa perchè non ha mai ascoltato le mie canzoni”, lo sfogo inaspettato del noto cantante

È in tour Al Bano Carrisi che dopo il lockdown ha ripreso a fare musica dal vivo e ora è inarrestabile, pronto a allietare con la sua voce il pubblico italiano e internazionale. Raggiunto da Tv Sorrisi e Canzoni il cantante ha svelato che la figlia Jasmine lo segue in molte delle sue tappe in giro per il mondo ma ha raccontato che nella sua lunga carriera non sono mancate le critiche e a tal proposito ha voluto precisare:

“Chi mi critica è perchè non ha mai ascoltato le mie canzoni. Ho avuto successo con tanti brani”.

Ma non è tutto perchè l’artista ha voluto sottolineare anche di essere stato il primo in Italia a cantare un pezzo blues. “Ho sempre sperimentato più generi” ha raccontato. La svolta pop c’è stata poi in coppia con l’ex moglie Romina Power con la quale ha ripreso a esibirsi negli ultimi anni e ancora lo accompagna in qualche concerto, anche se nella maggior parte delle sue date si esibisce da solista.



Al Bano Carrisi svela sul rapporto con l’ex moglie: “Ce ne fossero di coppie così!”

Il cantante di Cellino San Marco ha raccontato che quando Romina Power è disponibile si esibiscono insieme e, sul loro sodalizio artistico, ha ammesso:

“Ce ne fossero di coppie così. Le nostre canzoni hanno avuto un successo mondiale”.

Pieno di energia, il cantautore ha sottolineato che stare sul palco è una gioia immensa per lui e che durante il lockdown il contatto con il pubblico gli è mancato molto e ora vuole recuperare.

“Deve lavorare ancora tanto ma il talento c’è”, la dichiarazione di Al Bano sulla figlia

Intanto in queste settimane è uscito il nuovo singolo di Jasmine Carrisi in collaborazione con il padre e con Clementino che uscirà anche in Germania. Il cantante ha ammesso si essere fiero della figlia e ha raccontato:

“Deve lavorare ancora tanto ma il talento c’è. Mia figlia ha un bel senso ritmico”.

Proprio con Jasmine il cantautore aveva condiviso l’esperienza come coach di The voice senior e chissà se la coppia tornerà nel programma condotto da Antonella Clerici? Intanto l’artista ha svelato che in questi giorni la figlia gli ha chiesto di organizzarle un tour e lui si è già messo all’opera.