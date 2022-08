Al Bano, nuovi progetti con la figlia Jasmine: ritorno a The voice senior?

Scritto da Simona Tranquilli , il Agosto 4, 2022 , in The Voice

Jasmine Carrisi conferma: “In cantiere progetti con mio padre e da sola”

Sta facendo sognare l’Italia con il suo nuovo tormentone la figlia di Al Bano. Un brano, in collaborazione con il padre e Clementino, è una rivisitazione della canzone di Mina Nessuno. Ora però l’ex coach di The voice senior ha in serbo altre avventure professionali e non solo. Studia infatti Scienze dalla Comunicazione e nel suo futuro vede la musica come una stella polare. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi la ragazza ha raccontato:

“Con papà e da sola ho tanti altri progetti in divenire”.

Ma non è tutto perchè ha aperto le porte anche a un possibile ritorno nel programma musicale condotto da Antonella Clerici, arrivato ormai alla terza edizione. Jasmine ha ammesso infatti che non le dispiacerebbe tornare a vestire i panni di coach (nella scorsa stagione televisiva infatti il suo posto era stato preso da Orietta Berti).



“Lasciare il talent show di Rai1 mi è dispiaciuto”, arriva lo sfogo della figlia di Al Bano Carrisi

Non ha nascosto di essersi trovata molto bene a The voice senior, Jasmine Carrisi che ha sottolineato però:

“Lasciare il talent show di Rai1, dove abbiamo conosciuto quel talento di Clementino, che ha grande stile e tecnica, mi è dispiaciuto”.

Ha poi ammesso molto candidamente:

“Sarebbe bello tornare ma, anche se non succedesse, è stata un’esperienza stupenda”.

Padre e figlia torneranno a vestire i ruoli di coach? Per il momento non c’è nessuna certezza, pare però che la poltrona di Orietta Berti sia in bilico e pronta per essere occupata da un nuovo personaggio. Bisognerà però ancora attendere per scoprire chi saranno i giudici del talent di Rai1, che confermerebbe però la presenza di Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

Jasmine Carrisi è tornata single: cosa è successo con il fidanzato

Intanto in questo periodo la vita sentimentale della figlia di Al Bano, colpito da un dramma di recente, ha subito un cambiamento. La ragazza ha infatti chiuso la relazione con il suo fidanzato ma non è voluta entrare nel dettaglio di quanto accaduto. Ha tenuto però a sottolineare nella sua lunga intervista: “Sono single in questo momento e sto bene così”. Cupido tornerà presto a scoccare la sua freccia?