Alba Parietti, grande svolta in Rai: condurrà un programma in prima serata

La showgirl torna alla conduzione: nuova avventura per Alba Parietti

Come un fulmine a ciel sereno, Davidemaggio.it ha sganciato la bomba Parietti. La mitica Alba, a partire dalla prossima stagione tv, tornerà alla conduzione dopo quindici anni di assenza dal ruolo. La showgirl torinese e madre di Francesco Oppini, come ha reso noto DavideMaggio.it, sarà alla guida di Non Sono una Signora, programma che sarà trasmesso su Rai Due, in prime time, dal 7 novembre al 5 dicembre. Sullo show affidato ad Alba non ci sono ancora dei dettagli specifici. Per adesso si sa che dovrebbe essere un format simile al Cantante Mascherato, probabilmente in versione drag queen. A un anno di distanza dal ritorno sulle scene di Rai Uno, dove ha preso parte all’ultima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti, per la celebe showgirl è in arrivo una grandissima nuova chance. E difficilmente sbaglierà con Non sono una signora.

Il ritorno della conduttrice: l’ultima volta vista sempre su Rai2

La grande occasione di Alba Parietti diventa ancora più importante se si considera che la showgirl di Torino torna sulle reti Rai. Nel corso della sua ultima avventura al timone di un programma la presentatrice era sempre sul secondo canale e il programma che le era stato affidato si chiamava Wild West. Un reality poco fortunato e dalla vita breve, nonostante l’impeccabile guida di Alba. Poco prima la Parietti era su Italia Uno, dove ha condotto Grimilde, avventura finita ben presto nel dimenticatoio. Non sono una signora rappresenta la grande occasione per la mamma di Francesco Oppini, che comunque non ha mai tradito i salotti televisivi, presenziando spesso e volentieri sul piccolo schermo in questi anni.

Alba Parietti ricarica le pile prima del gran ritorno

Dopo la bomba sganciata da Davide Maggio su Alba Parietti la conduttrice non ha ancora preso la parola su questa nuova avventura. Probabilmente si attende qualche ufficialità, ma è ormai certo che Rai2 ha deciso di puntare sulla madre di Francesco Oppini per dare una botta di vitalità al secondo canale. E proprio in compagnia del figlio la showgirl, che recentemente ha raccontato una triste storia, si sta godendo qualche giorno di vacanza, in attesa di dare la notizia ai fan.