Alberto Angela in lacrime alla camera ardente del padre: “Vivrà nei ragazzi…”

Il commovente addio al papà di Alberto Angela

L’Italia piange ancora una volta Piero Angela nel giorno dei funerali di stato. Il Bel Paese si stringe nell’ultimo saluto al più amato scienziato italiano, abbracciato per l’ultima volta a Roma da una schiera di grandi amici, familiari, colleghi e tanti di coloro che lo hanno adorato nel corso di una vita rivolta al sapere e alla conoscenza. E tra i tanti messaggi e saluti rivolti a Piero non poteva mancare il tanto atteso addio del figlio Alberto Angela, che ha commosso tutti con il suo discorso al Campidoglio nel corso della giornata dedicata al papà:

Penso che le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci, però accade. Se n’è andato come si fosse alzato al termine di una bellissima cena con gli amici. Vivrà ancora nei ragazzi che cercano l’eccellenza. L’ultima cosa che mi ha insegnato è non avere paura della morte

Piero Angela morto, un ringraziamento speciale da parte del figlio

Nel corso del suo toccante discorso in Campidoglio il figlio d’arte, e mai più di stavolta la frase risulta azzeccata, ha voluto dedicare un pensiero speciale agli organi di stampa e informazione, lui che come Piero Angela ha dedicato la vita alla conoscenza. “Grazie per essere venuti, grazie a chi partecipa a casa. Grazie ai media, la stampa, le tv. Da collega vi dico che avete fatto un lavoro molto corretto, di tatto, molto professionale. Questo per me è un discorso difficile” – ha esordito Alberto parlando alla camera ardente dello scienziato e divulgatore – . Momento dall’alto tasso emotivo, con il figlio di Piero apparso visibilmente provato – .

Il saluto in lacrime: “Ecco l’ultimo insegnamento di papà”

Nel giorno dei funerali di Piero Angela, con la tv che ha scelto di stravolgere i piani per l’ultimo grande saluto, a tenere banco è stato il saluto emozionante di Alberto Angela, che ha nel bel mezzo del suo discorso ha colto l’occasione per ricordare un momento speciale. Negli ultimi giorni di vita, Piero Angela, non ancora sazio di una vita passata ad informare e raccontare l’Italia, ha fatto un ultimo regalo ai suoi cari: “L’ultima cosa che ha detto è stato quel comunicato. Ne ha dette altre a noi familiari, ma l’ultimo discorso è stato quello che avete letto”.