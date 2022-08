Unomattina interrotto: palinsesto stravolto per i funerali di Piero Angela

Funerali di Piero Angela oggi, Massimiliano Ossini e Maria Soave chiudono in anticipo

Sabato 13 agosto il popolare e amato conduttore e divulgatore si è spento all’età di 93 anni. La sua morte ha destato un’ondata enorme di dolore e affetto ed in molti sui social, volti noti e non hanno voluto ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta. E per permettere a tutti i telespettatori che per 70 anni hanno seguito le sue trasmissioni di dirgli addio, la Rai ha deciso di stravolgere la sua programmazione facendo chiudere anticipatamente UnoMattina Estate per mandare in diretta uno Speciale del Tg1 oggi 16 agosto e seguirne le esequie. È modo per ringraziare per tutto il lavoro fatto in questi decenni nella tv di Stato.

UnoMattina interrotto per il saluto a Piero Angela: cambia il pomeriggio di Rai1

I funerali di Piero Angela verranno seguiti da Rai1. Nel dettaglio, oggi 16 agosto ci sarà una lunga diretta in mattinata seguita da Giorgia Cardinaletti per lo Speciale Tg1 in onda dalle 11.15 alle 12.30. Verrà mostrata in diretta, quindi, l’apertura della Sala della Protomoteca in Campidoglio dove sarà allestita la camera ardente ed attendere il feretro ci sarà l’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor. Rai1 dunque per mostrare l’arrivo nella camera ardente del divulgatore, chiuderà in anticipo il programma mattutino di Massimiliano Ossini e Maria Soave che andrà in onda fino alle 11.00 circa, al termine dello speciale, invece andrà in onda per solo mezz’ora (dalle 12.30 alle 13.00) Linea Verde Estate con Angela Rafanelli e Peppone Calabrese. E salta totalmente, infine, la replica di Camper con Roberta Morise e Tinto.

Piero Angela funerali, Rai1 segue in diretta l’ultimo saluto: cambia anche Estate in diretta

Mentre è chiaro come cambierà il mattino di Rai1 oggi, per quanto riguarda i programmi del pomeriggio non sono previsti cambiamenti. E dunque andranno in onda regolarmente Don Matteo e Sei Sorelle mentre Roberta Capua e Gianluca Semprini, nel loro contenitore pomeridiano, sicuramente apriranno delle finestre per salutare il collega scomparso. La Camera Ardente di Piero Angela, infatti, resterà aperta fino alle 19.00 e successivamente si svolgeranno i funerali laici in Campidoglio. Tra tutti i messaggi di cordoglio toccanti le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ammesso: “Scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente”.