Alessandro Greco rifarà Cook40: tutte le scelte fatte da Rai2 per settembre

Cook 40 torna nella mattina di Rai2: Alessandro Greco confermato alla conduzione

Tra palinsesti sempre in movimento e sempre stabili, c’è quello di Rai2 del tutto in fermento, soprattutto dopo l’ultima disastrosa stagione televisiva. Dalla prossima si cambia marcia e si è deciso di confermare programmi meritevoli come quello di Alessandro Greco dal titolo Cook 40: andrà in onda alle 11:15. Andava in onda nella fascia oraria del mezzogiorno, prima, ma sicuramente questo cambio d’orario non spaventerà gli affezionati spettatori che si sono appassionati al programma. Quindi l’appuntamento è per settembre (non è ancora dato sapere la data ufficiale) per il ritorno in televisione del cooking show Cook 40 con la conduzione di Alessandro Greco.

Palinsesto autunnale di Rai2: confermato Check Up con Luana Ravegnini

Ma non si parla solo di Cook 40 e di Alessandro Greco, che è sempre cosa buona e giusta vederlo sul piccolo schermo, perché Rai2 ha deciso di confermare anche il programma d’informazione Check Up con la conduzione di Luana Ravegnini. Ma non sono i soli due programmi a essere confermati con successo e convinzione da parte della rete: dal lunedì al venerdì mattina a dare il benvenuto agli spettatori torneranno Salvo Sottile, Anna Falchi, il professor Broccoli ed Emanuela Aureli con lo storico programma di Michele Guardì I Fatti Vostri. E poi nel weekend ci sarà spazio anche per Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura.

Alessandro Greco, Luana Ravegnini, Simona Ventura e Paola Perego: tutti i volti di Rai2

Ricapitolando: oltre alla conferma di Alessandro Greco alla guida di Cook 40, e di Luana Ravegnini alla guida di Check Up, ci sarà spazio anche per il programma adatto a coloro che vogliono mantenersi in forma ovvero Per Me con Samanata Togni e Filippo Magnini. Ma oltre a questi volti c’è da aggiungere Simona Ventura e Paola Perego, e poi ancora Salvo Sottile e Anna Falchi, e la new entry rappresentata da Alessia Marcuzzi che condurrà un programma scritto da lei e cucito apposta sulla sua figura professionale: Boomerissima.